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П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа
31 травня, 16:00 • 35779 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

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росіяни окупували Володимирівку на Сумщині – DeepState

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

російські війська захопили село Володимирівка Сумської області, яке розташоване безпосередньо біля кордону з росією. Село входить до Хотінської громади.

росіяни окупували Володимирівку на Сумщині – DeepState

У ніч проти 1 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію села Володимирівка Сумської області, передає УНН.

Ворог окупував Володимирівку

- йдеться у дописі.

Володимирівка входить до складу Хотінської селищної територіальної громади.

Село знаходиться на відстані до 2-х км від сіл Новомиколаївка і Гордіївка (Курська область, Росія). За 1 км проходить кордон з Росією.

Селом протікає річка Снагість, ліва приток Сейму.

Нагадаємо

У суботу, 31 травня, російські війська захопили Єлизаветівку, а також просунулися біля Гнатівки, Олександрії та Багатиря. 

росіяни значно активізувалися на Запорізькому напрямку, де проводять активні наступальні дії. Триває операція Сил оборони на курському напрямку. Ворог тримає там свої найкращі частини, які планував задіяти на сході. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.  

За добу на фронті відбулося понад 140 бойових зіткнень: де саме наступає ворог01.06.25, 01:17 • 802 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Курська область
Сумська область
Збройні сили України
Хотин
Олександрія
Олександр Сирський
Запоріжжя
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