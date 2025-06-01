росіяни окупували Володимирівку на Сумщині – DeepState

У ніч проти 1 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію села Володимирівка Сумської області, передає УНН.

Ворог окупував Володимирівку - йдеться у дописі.

Володимирівка входить до складу Хотінської селищної територіальної громади.

Село знаходиться на відстані до 2-х км від сіл Новомиколаївка і Гордіївка (Курська область, Росія). За 1 км проходить кордон з Росією.

Селом протікає річка Снагість, ліва приток Сейму.

Нагадаємо

У суботу, 31 травня, російські війська захопили Єлизаветівку, а також просунулися біля Гнатівки, Олександрії та Багатиря.

росіяни значно активізувалися на Запорізькому напрямку, де проводять активні наступальні дії. Триває операція Сил оборони на курському напрямку. Ворог тримає там свої найкращі частини, які планував задіяти на сході. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

За добу на фронті відбулося понад 140 бойових зіткнень: де саме наступає ворог