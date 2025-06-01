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П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа
31 травня, 16:00 • 34800 перегляди

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За добу на фронті відбулося понад 140 бойових зіткнень: де саме наступає ворог

Київ • УНН

 • 268 перегляди

31 травня на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, армія рф здійснила 4728 обстрілів. Найбільш напружена ситуація склалася на Покровському та Курському напрямках.

За добу на фронті відбулося понад 140 бойових зіткнень: де саме наступає ворог

Від початку доби, 31 травня на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Армія рф здійснила 4728 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Найгарячіша ситуація зберігається на Покровському та Курському напрямках. Про це у вечірньому зведенні від 31.05.2025 повідомив Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, на фронті відбулося 141 боєзіткнення.

російські загарбники сьогодні завдали 2 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 24 керовані бомби, залучили для уражень 1423 дрони-камікадзе та здійснили 4728 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі атаки, у бік населеного пункту Липці та поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив дев’ять наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове. Дотепер тривають чотири ворожих атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони у бік Зеленої Долини, Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського, Серебрянського лісу та Рідкодуба. Чотирнадцять атак вже відбито, чотири – тривають.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Григорівки та у бік Верхньокам’янського. Загалом, з початку доби відбулося два боєзіткнення, які наші оборонці успішно зупинили.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Біла Гора та у бік Курдюмівки, три бої тривають досі.

На Торецькому напрямку наші воїни відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Кримське та Торецьк, дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку, від початку минулої доби, противник 36 разів атакував поблизу населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Даченське, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у бік населених пунктів Новомиколаївка, Олексіївка, Попів Яр, Полтавка. Дотепер триває сім боєзіткнень. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Зоря.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 180 окупантів, з них 98 – безповоротно. Також знищено 14 одиниць автомобільної техніки, п’ять безпілотних літальних апаратів, два квадроцикли та сім мотоциклів, пошкоджено два автомобілі, один танк та три артилерійські системи окупантів

- йдеться у звіті.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив дев’ять спроб прорвати нашу оборону у районах Горіхового, Багатиря, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля. На даний час точиться одне бойове зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів по районах Новодарівки, Ольгівського, Піддубного та Новополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники завдали авіаударів по населених пунктах Малинівка, Гуляйполе, Долинка, Верхня Терса, Темирівка та Полтавка.

На Оріхівському напрямку загарбник намагався просунутися вперед у бік Павлівки, Новоданилівки та поблизу Степового й Малих Щербаків – українці відбили всім атак ворога, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші війська зупинили одну атаку противника, ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Львове.

На Курському напрямку напередодні відбулося тридцять чотири боєзіткнення. Водночас ворог завдав шістнадцять авіаційних ударів, загалом скинув тридцять чотири керовані бомби та здійснив двісті тринадцять артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків оперативна обстановка особливих змін не зазнала.

Нагадаємо

У суботу, 31 травня, Президент Володимир Зеленський заявив про складну ситуацію на фронті, з активізацією боїв на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Він наголосив на важливості продовження операцій на території Росії.

Ворог окупував Єлизаветівку, просувся на Донеччині та Сумщині31.05.25, 22:01 • 1422 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна
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