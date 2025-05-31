Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті: де фіксують збільшену російську активність

Ситуація на фронті залишається непростою. Найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Купʼянському. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді Главкома ЗСУ Олександра Сирського, передає УНН.

Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Ситуація на фронті залишається непростою – на деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Купʼянському