Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті: де фіксують збільшену російську активність
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив про складну ситуацію на фронті, з активізацією боїв на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Він наголосив на важливості продовження операцій на території Росії.
Ситуація на фронті залишається непростою. Найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Купʼянському. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді Главкома ЗСУ Олександра Сирського, передає УНН.
Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Ситуація на фронті залишається непростою – на деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Купʼянському
За словами Президента, Курська операція, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України, продовжується.
Війна має виходити на територію росії – туди, звідки вона й прийшла
Генштаб про ситуацію на фронті: 83 бойових зіткнення, ворог тисне на Покровському напрямку31.05.25, 17:41 • 1674 перегляди