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В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню
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Генштаб про ситуацію на фронті: 83 бойових зіткнення, ворог тисне на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Російські війська здійснили 83 атаки, найбільше на Покровському напрямку - 22. Тривають важкі бої за населені пункти, ворог активно застосовує авіацію та артилерію.

Генштаб про ситуацію на фронті: 83 бойових зіткнення, ворог тисне на Покровському напрямку

На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором становить 83. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити українських захисників, передає УНН із посиланням зведення Генштабу.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади прикордонних з рф населених пунктів, зокрема: Проходи, Хутір-Михайлівський, Славгород, Порозок, Нова Гута, Тур’я, Миропільське, Студенок, Покровка, Прогрес, Вороніж, Біла Береза, що на Сумщині; авіаційних ударів зазнало Миропільське Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку ворог наступальних дій з початку доби не проводив.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районах населених пунктів Піщане та Степова Новоселівка, три бої тривають досі.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців у бік Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського та Рідкодуба. П’ять боєзіткнень тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Григорівки та у бік Верхньокам’янського. Загалом з початку доби відбулося два боєзіткнення: одне наші оборонці успішно зупинили, одне – триває.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі населеного пункту Біла Гора. У бік Курдюмівки наразі триває ще одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулося шість боєзіткнень у районах населеного пункту Торецьк. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у бік населених пунктів Новомиколаївка, Олексіївка, Попів Яр, Полтавка. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, три боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку відбулося сім ворожих атак у районах Горіхового, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Малинівка, Гуляйполе та Полтавка.

Чотири ворожі атаки успішно зупинили Сили оборони на Оріхівському напрямку – загарбники намагалися просунутися вперед у бік Павлівки, Новоданилівки та поблизу Степового.

Сьогодні на Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Львове.

На Курському напрямку українські захисники відбили дванадцять атак противника, ще чотири боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши одинадцять керованих бомб, і здійснив 115 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На решті напрямків особливих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1250 росіян та знищили 54 артсистеми31.05.25, 07:28 • 13355 переглядiв

Антоніна Туманова

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