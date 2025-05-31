Генштаб о ситуации на фронте: 83 боевых столкновения, враг давит на Покровском направлении

$41.530.00
46.800.00
ukenru
В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня
13:12 • 7996 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

12:42 • 19948 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 30223 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 70440 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 115481 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 113025 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 104075 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 180460 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 148382 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 64315 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.9м/с
36%
749мм
Популярные новости

Социальная защита срочников: что предусматривает предложенный правительством законопроект

31 мая, 05:13 • 7660 просмотра

В Днепропетровской области в результате удара россиян два человека ранены: подробности

31 мая, 05:22 • 11961 просмотра

Программа противоракетной обороны "Золотой купол" не будет завершена до конца срока Трампа - СМИ

31 мая, 07:18 • 3690 просмотра

Диверсии и теракты: задержано более 600 человек, из них около 25% - это несовершеннолетние

31 мая, 08:17 • 14557 просмотра

Силы обороны взяли в плен 10 оккупантов на курском направлении

31 мая, 08:41 • 17835 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 106033 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 126907 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 136407 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 180453 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 148381 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 51570 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 86693 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 74147 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 147974 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 138473 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Генштаб о ситуации на фронте: 83 боевых столкновения, враг давит на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Российские войска совершили 83 атаки, больше всего на Покровском направлении – 22. Продолжаются тяжелые бои за населенные пункты, враг активно применяет авиацию и артиллерию.

Генштаб о ситуации на фронте: 83 боевых столкновения, враг давит на Покровском направлении

В настоящее время количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 83. На Покровском направлении российские захватчики предприняли 22 попытки оттеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины приграничных с рф населенных пунктов, в частности: Проходы, Хутор-Михайловский, Славгород, Порозок, Новая Гута, Турья, Миропольское, Студенок, Покровка, Прогресс, Воронеж, Белая Береза на Сумщине; авиационным ударам подверглось Миропольское Сумской области 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении враг наступательных действий с начала суток не проводил.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка, три боя продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев в сторону Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского и Редкодуба. Пять боестолкновений продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг атаковал в районах Григоровки и в сторону Верхнекаменского. Всего с начала суток произошло два боестолкновения: одно наши защитники успешно остановили, одно – продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в районе населенного пункта Белая Гора. В сторону Курдюмовки сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

На Торецком направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений в районах населенного пункта Торецк. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 22 попытки оттеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Андреевка, а также в сторону населенных пунктов Новониколаевка, Алексеевка, Попов Яр, Полтавка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, три боестолкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении произошло семь вражеских атак в районах Горихового, Зеленого Поля, Новополя и Свободного Поля.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Малиновка, Гуляйполе и Полтавка.

Четыре вражеские атаки успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении – захватчики пытались продвинуться вперед в сторону Павловки, Новоданиловки и вблизи Степного.

Сегодня на Приднепровском направлении враг нанес авиационные удары по населенному пункту Львове.

На Курском направлении украинские защитники отбили двенадцать атак противника, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив одиннадцать управляемых бомб, и совершил 115 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1250 россиян и уничтожили 54 артсистемы31.05.25, 07:28 • 13356 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Brent
$62.80
Bitcoin
$104,124.80
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,532.99