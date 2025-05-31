Генштаб о ситуации на фронте: 83 боевых столкновения, враг давит на Покровском направлении

В настоящее время количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 83. На Покровском направлении российские захватчики предприняли 22 попытки оттеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины приграничных с рф населенных пунктов, в частности: Проходы, Хутор-Михайловский, Славгород, Порозок, Новая Гута, Турья, Миропольское, Студенок, Покровка, Прогресс, Воронеж, Белая Береза на Сумщине; авиационным ударам подверглось Миропольское Сумской области - говорится в сводке.

На Харьковском направлении враг наступательных действий с начала суток не проводил.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка, три боя продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев в сторону Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского и Редкодуба. Пять боестолкновений продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг атаковал в районах Григоровки и в сторону Верхнекаменского. Всего с начала суток произошло два боестолкновения: одно наши защитники успешно остановили, одно – продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в районе населенного пункта Белая Гора. В сторону Курдюмовки сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

На Торецком направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений в районах населенного пункта Торецк. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 22 попытки оттеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Андреевка, а также в сторону населенных пунктов Новониколаевка, Алексеевка, Попов Яр, Полтавка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, три боестолкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении произошло семь вражеских атак в районах Горихового, Зеленого Поля, Новополя и Свободного Поля.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Малиновка, Гуляйполе и Полтавка.

Четыре вражеские атаки успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении – захватчики пытались продвинуться вперед в сторону Павловки, Новоданиловки и вблизи Степного.

Сегодня на Приднепровском направлении враг нанес авиационные удары по населенному пункту Львове.

На Курском направлении украинские защитники отбили двенадцать атак противника, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив одиннадцать управляемых бомб, и совершил 115 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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