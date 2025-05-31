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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1250 россиян и уничтожили 54 артсистемы

Киев • УНН

 • 446 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 30 мая украинские защитники ликвидировали 1250 российских военных. Также было уничтожено 54 артиллерийские системы и другую вражескую технику.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1250 россиян и уничтожили 54 артсистемы

За сутки 30 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1250 солдат и 54 артсистемы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – 987330 (+1250) человек ликвидировано
    • танков – 10867 (+2)
      • боевых бронированных машин – 22652 (+5)
        • артиллерийских систем – 28475 (+54)
          • РСЗО – 1400 (+2)
            • средства ПВО – 1173 (+1)
              • самолетов – 372 (0)
                • вертолетов – 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 38215 (+45)
                    • крылатые ракеты – 3265 (0)
                      • корабли / катера – 28 (0)
                        • подводные лодки – 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн – 50198 (+109)
                            • специальная техника – 3902 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

                              Генштаб о ситуации на фронте: 149 боестолкновений за сутки, самое горячее - Покровск30.05.25, 23:05 • 2204 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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