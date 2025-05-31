Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1250 россиян и уничтожили 54 артсистемы
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 30 мая украинские защитники ликвидировали 1250 российских военных. Также было уничтожено 54 артиллерийские системы и другую вражескую технику.
За сутки 30 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1250 солдат и 54 артсистемы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – 987330 (+1250) человек ликвидировано
- танков – 10867 (+2)
- боевых бронированных машин – 22652 (+5)
- артиллерийских систем – 28475 (+54)
- РСЗО – 1400 (+2)
- средства ПВО – 1173 (+1)
- самолетов – 372 (0)
- вертолетов – 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 38215 (+45)
- крылатые ракеты – 3265 (0)
- корабли / катера – 28 (0)
- подводные лодки – 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 50198 (+109)
- специальная техника – 3902 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
Генштаб о ситуации на фронте: 149 боестолкновений за сутки, самое горячее - Покровск30.05.25, 23:05 • 2204 просмотра