путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс - ISW

російський диктатор володимир путін продовжує демонструвати готовність досягти своїх військових цілей завдяки поступовому, повзучому просуванню на полі бою. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики припускають, що путін скористається будь-якими тактичними можливостями на фронті, щоб просунутися вглиб України, адже вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції чи інші економічні заходи, які Захід може застосувати" в майбутньому.

путін дотримується теорії перемоги, яка припускає, що російські війська зможуть продовжувати поступове, повзуче просування нескінченно довго та пережити та подолати західну військову допомогу Україні та спроможності самої України - вважають в ISW.

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Там не виключають, що росія, ймовірно, зможе продовжувати свою нинішню тактику, але лише допоки буде спроможна відновлювати свої втрати на лінії фронту. І нагадують нещодавню заяву заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва, за словами якого з початку 2025 року у військові частини прибуло майже 175 тис. осіб і понад 14 тис. осіб приєдналися до добровольчих загонів - тобто приблизно 1285 осіб на добу.

Звіти українського Генштабу про добові втрати росії свідчать, що у січні 2025 року росіяни втрачали в середньому 1550 солдатів на день; 1261 у лютому 2025 року; 1312 у березні 2025 року; 1219 у квітні 2025 року; і 1140 з 1 по 28 травня. Заява медведєва ... свідчить про те, що росія поповнює свої підрозділи приблизно в співвідношенні один до одного до своїх втрат - вказують аналітики.

Вони роблять висновок, що українські сили, підтримані західною допомогою, можуть спричинити більші втрати особового складу на полі бою, що може підштовхнути путіна до важких рішень і змусити його "брати участь у добросовісних переговорах про припинення війни".

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, вимоги російського диктатора володимира путіна щодо припинення війни в Україні свідчать про бажання кремля змусити Захід "здати" Україну і розвалити НАТО.

Напередодні Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що путін готовий завершити війну в Україні, якщо західні лідери письмово зобов’яжуться припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти росії.

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