путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс - ISW
Київ • УНН
Путін буде готовий до поступового просування в Україні, вірячи, що росія може воювати роками. Він поповнює втрати на фронті, але західна допомога Україні може це змінити.
російський диктатор володимир путін продовжує демонструвати готовність досягти своїх військових цілей завдяки поступовому, повзучому просуванню на полі бою. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики припускають, що путін скористається будь-якими тактичними можливостями на фронті, щоб просунутися вглиб України, адже вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції чи інші економічні заходи, які Захід може застосувати" в майбутньому.
путін дотримується теорії перемоги, яка припускає, що російські війська зможуть продовжувати поступове, повзуче просування нескінченно довго та пережити та подолати західну військову допомогу Україні та спроможності самої України
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Там не виключають, що росія, ймовірно, зможе продовжувати свою нинішню тактику, але лише допоки буде спроможна відновлювати свої втрати на лінії фронту. І нагадують нещодавню заяву заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва, за словами якого з початку 2025 року у військові частини прибуло майже 175 тис. осіб і понад 14 тис. осіб приєдналися до добровольчих загонів - тобто приблизно 1285 осіб на добу.
Звіти українського Генштабу про добові втрати росії свідчать, що у січні 2025 року росіяни втрачали в середньому 1550 солдатів на день; 1261 у лютому 2025 року; 1312 у березні 2025 року; 1219 у квітні 2025 року; і 1140 з 1 по 28 травня. Заява медведєва ... свідчить про те, що росія поповнює свої підрозділи приблизно в співвідношенні один до одного до своїх втрат
Вони роблять висновок, що українські сили, підтримані західною допомогою, можуть спричинити більші втрати особового складу на полі бою, що може підштовхнути путіна до важких рішень і змусити його "брати участь у добросовісних переговорах про припинення війни".
Нагадаємо
На думку аналітиків ISW, вимоги російського диктатора володимира путіна щодо припинення війни в Україні свідчать про бажання кремля змусити Захід "здати" Україну і розвалити НАТО.
Напередодні Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що путін готовий завершити війну в Україні, якщо західні лідери письмово зобов’яжуться припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти росії.
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