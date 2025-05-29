путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс - ISW

российский диктатор владимир путин продолжает демонстрировать готовность достичь своих военных целей благодаря постепенному, ползучему продвижению на поле боя. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики предполагают, что путин воспользуется любыми тактическими возможностями на фронте, чтобы продвинуться вглубь Украины, ведь верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции или другие экономические меры, которые Запад может применить" в будущем.

путин придерживается теории победы, которая предполагает, что российские войска смогут продолжать постепенное, ползучее продвижение бесконечно долго и пережить и преодолеть западную военную помощь Украине и возможности самой Украины - считают в ISW.

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Там не исключают, что россия, вероятно, сможет продолжать свою нынешнюю тактику, но лишь пока будет способна восстанавливать свои потери на линии фронта. И напоминают недавнее заявление заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева, по словам которого с начала 2025 года в военные части прибыло почти 175 тыс. человек и более 14 тыс. человек присоединились к добровольческим отрядам - то есть примерно 1285 человек в сутки.

Отчеты украинского Генштаба о суточных потерях россии свидетельствуют, что в январе 2025 года россияне теряли в среднем 1550 солдат в день; 1261 в феврале 2025 года; 1312 в марте 2025 года; 1219 в апреле 2025 года; и 1140 с 1 по 28 мая. Заявление медведева ... свидетельствует о том, что россия пополняет свои подразделения примерно в соотношении один к одному к своим потерям - указывают аналитики.

Они делают вывод, что украинские силы, поддержанные западной помощью, могут причинить большие потери личного состава на поле боя, что может подтолкнуть путина к трудным решениям и заставить его "участвовать в добросовестных переговорах о прекращении войны".

Напомним

По мнению аналитиков ISW, требования российского диктатора владимира путина о прекращении войны в Украине свидетельствуют о желании кремля заставить Запад "сдать" Украину и развалить НАТО.

Накануне Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что путин готов завершить войну в Украине, если западные лидеры письменно обязуются прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций против россии.

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