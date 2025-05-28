Зеленский: надеемся, что войны уже не будет в июне 2026 года
Киев • УНН
Президент Украины выразил надежду, что война закончится к лету 2026 года, когда россия почувствует последствия санкций. Он добавил, что Украина рассмотрит меморандум рф о прекращении огня.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что война россии против Украины закончится до июня 2026 года. При этом он добавил, что именно в этот период россия начнет ощущать последствия наложенных на нее санкций, сообщил Зеленский журналистам, передает УНН.
Детали
Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень
При этом он добавил, что именно в этот период, летом следующего года, россия начнет ощущать реальные последствия наложенных на нее санкции.
Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно. Мы понимаем, какой будет дефицит бюджета
Дополнение
Зеленский сообщил, что россия передаст Украине меморандум о том, каким она видит прекращение огня и при каких условиях должна состояться встреча лидеров. Украина рассмотрит эти предложения.
россия сказала: "Мы вам передадим что-то, что называется меморандумом". Передадут, какие они видят следующие шаги, способна ли россия поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств. Почитаем их предложения и точно ответим
Зеленский заявил, что, несмотря на его сложные отношения с Дональдом Трампом, он считает, что Белый дом все еще больше раздражает российский диктатор владимир путин, чем он. Глава государства подчеркнул, что в отличие от путина, который постоянно врет, он говорит правду, даже если эта правда не слишком приятна.