Зеленский: надеемся, что войны уже не будет в июне 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что война россии против Украины закончится до июня 2026 года. При этом он добавил, что именно в этот период россия начнет ощущать последствия наложенных на нее санкций, сообщил Зеленский журналистам, передает УНН.

При этом он добавил, что именно в этот период, летом следующего года, россия начнет ощущать реальные последствия наложенных на нее санкции.

Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно. Мы понимаем, какой будет дефицит бюджета