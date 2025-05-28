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Зеленский: надеемся, что войны уже не будет в июне 2026 года

Киев • УНН

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Президент Украины выразил надежду, что война закончится к лету 2026 года, когда россия почувствует последствия санкций. Он добавил, что Украина рассмотрит меморандум рф о прекращении огня.

Зеленский: надеемся, что войны уже не будет в июне 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что война россии против Украины закончится до июня 2026 года. При этом он добавил, что именно в этот период россия начнет ощущать последствия наложенных на нее санкций, сообщил Зеленский журналистам, передает УНН.

Детали

Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень

- отметил президент. 

При этом он добавил, что именно в этот период, летом следующего года, россия начнет ощущать реальные последствия наложенных на нее санкции.

Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно. Мы понимаем, какой будет дефицит бюджета

- пояснил Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщил, что россия передаст Украине меморандум о том, каким она видит прекращение огня и при каких условиях должна состояться встреча лидеров. Украина рассмотрит эти предложения.

россия сказала: "Мы вам передадим что-то, что называется меморандумом". Передадут, какие они видят следующие шаги, способна ли россия поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств. Почитаем их предложения и точно ответим

- пояснил Зеленский.

Зеленский заявил, что, несмотря на его сложные отношения с Дональдом Трампом, он считает, что Белый дом все еще больше раздражает российский диктатор владимир путин, чем он. Глава государства подчеркнул, что в отличие от путина, который постоянно врет, он говорит правду, даже если эта правда не слишком приятна. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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