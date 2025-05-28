Зеленський: сподіваємося, що війни вже не буде у червні 2026 року

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна росії проти України закінчиться до червня 2026 року. При цьому він додав, що саме в цей період росія почне відчувати наслідки накладених на неї санкцій, повідомив Зеленський журналістам, передає УНН.

При цьому він додав, що саме у цей період, літо наступного року, росія почне відчувати реальні наслідки накладених на неї санкції.

Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету