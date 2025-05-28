Зеленський: сподіваємося, що війни вже не буде у червні 2026 року
Київ • УНН
Президент України висловив сподівання, що війна закінчиться до літа 2026 року, коли росія відчує наслідки санкцій. Він додав, що Україна розгляне меморандум рф щодо припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна росії проти України закінчиться до червня 2026 року. При цьому він додав, що саме в цей період росія почне відчувати наслідки накладених на неї санкцій, повідомив Зеленський журналістам, передає УНН.
Деталі
Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже
При цьому він додав, що саме у цей період, літо наступного року, росія почне відчувати реальні наслідки накладених на неї санкції.
Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету
Доповнення
Зеленський повідомив, що росія передасть Україні меморандум про те, яким вона бачить припинення вогню та за яких умов має відбутися зустріч лідерів. Україна розгляне ці пропозиці.
росія сказала: "Ми вам передамо щось, що називається меморандумом". Передадуть, які вони бачать наступні кроки, чи спроможна росія підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав. Почитаємо їх пропозиції і точно відповімо
Зеленський заявив, що, незважаючи на його складні відносини з Дональдом Трампом, він вважає, що Білий дім все ще більше дратує російський диктатор володимир путін, ніж він. Глава держави наголосив, що на відміну від путіна, який постійно бреше, він говорит правду, навіть якщо ця правда не надто приємна.