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Почти 200 боевых столкновений за сутки: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В течение суток враг нанес 2 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 1205 ударов дронами-камикадзе. Больше всего боев произошло на Покровском направлении.

Почти 200 боевых столкновений за сутки: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

За сутки 28 мая на фронте произошло 197 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных и 60 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 114 управляемых авиационных бомб, совершил 1205 ударов дронами-камикадзе, совершил 4036 артиллерийских обстрелов.

Ситуация по направлениям

Три штурмовые действия противника произошли сегодня в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого на Харьковском направлении.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Загризового и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг 24 раза атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодези, Надежда, Грековка и Серебрянского лесничества, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина. Продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григоровка.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили 15 вражеских попыток продвинуться вперед в направлении Маркового, Предтечино и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

Враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Дилиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калинового.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 52 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лысовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Горехово, Алексеевка и в направлении населенных пунктов Заря, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Долгая Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск, Новоукраинка, Мирноград и Сухой Яр.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 143 оккупантов, 97 из них – безвозвратно. Также наши защитники уничтожили семь единиц автомобильной техники, пять мотоциклов и 16 беспилотных летательных аппаратов

- рассказали в Генштабе.

На Новопавловском направлении наши обороняющиеся остановили 14 атак противника в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле и в направлении Воскресенки и Отрадного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Запорожье, Комар и Мирное.

На Гуляйпольском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Малиновка.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений, противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Щербаки, Степовое, Новоданиловка и Работино. Одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении сегодня произошло два боестолкновения с противником.

Тридцать семь боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 193 артиллерийских обстрела, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросив 30 управляемых бомб.

Напомним

Министр обороны Рустем Умеров передал помощнику президента россии владимира путина владимиру мединскому документ, отражающий украинскую позицию по прекращению огня. Российская сторона имеет еще как минимум четыре дня, чтобы передать Украине для обработки их документ.

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Вадим Хлюдзинский

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