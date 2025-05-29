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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
17:16 • 14088 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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Майже 200 бойових зіткнень за добу: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Протягом доби ворог завдав 2 ракетні та 60 авіаційних ударів, здійснив 1205 ударів дронами-камікадзе. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку.

Майже 200 бойових зіткнень за добу: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

За добу 28 травня на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах два ракетних та 60 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 114 керованих авіаційних бомб, здійснив 1205 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4036 артилерійських обстрілів.

Ситуація по напрямках

Три штурмові дії противника відбулися сьогодні у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог 24 рази атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка й Серебрянського лісництва, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина. Тривають три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка.

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На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 15 ворожих спроб просунутися вперед у напрямку Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове, Олексіївка та у напрямку населених пунктів Зоря, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград та Сухий Яр.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 143 окупантів, 97 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили сім одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів та 16 безпілотних літальних апаратів

- розповіли у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 14 атак противника у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Запоріжжя, Комар та Мирне.

На Гуляйпільському напрямку авіаційного удару зазнав населений пункт Малинівка.

На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине. Одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку сьогодні відбулося два боєзіткнення з противником.

Тридцять сім бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 193 артилерійські обстріли, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 30 керованих бомб.

Нагадаємо

Міністр оборони Рустем Умєров передав помічнику президента росії володимира путіна володимиру мединському документ, який відображає українську позицію щодо припинення вогню. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні, щоб передати Україні для опрацювання їхній документ.

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Вадим Хлюдзинський

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