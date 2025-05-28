Глава МЗС Туреччини обговорив з лавровим зусилля щодо припинення війни в Україні
Київ • УНН
Хакан Фідан і сергій лавров обговорили по телефону останні ініціативи, спрямовані на врегулювання російсько-українського конфлікту. Після москви Фідан відвідає Київ.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан поговорив телефоном з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, щоб обговорити останні зусилля щодо припинення російсько-української війни, передає УНН з посиланням на Anadolu.
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Згідно з інформацією, отриманою з джерел в МЗС Туреччини, Фідан поговорив телефоном зі своїм російським колегою лавровим.
На зустрічі обговорювалися останні зусилля щодо припинення російсько-української війни.
путін прийняв главу МЗС Туреччини. Говорили про війну в Україні26.05.2025, 22:52 • 3374 перегляди
Нагадаємо
Як повідомляли ЗМІ, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у москві цього тижня відвідає Київ.