Глава МЗС Туреччини обговорив з лавровим зусилля щодо припинення війни в Україні

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан поговорив телефоном з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, щоб обговорити останні зусилля щодо припинення російсько-української війни, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

Згідно з інформацією, отриманою з джерел в МЗС Туреччини, Фідан поговорив телефоном зі своїм російським колегою лавровим.

На зустрічі обговорювалися останні зусилля щодо припинення російсько-української війни.

путін прийняв главу МЗС Туреччини. Говорили про війну в Україні

Нагадаємо

Як повідомляли ЗМІ, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у москві цього тижня відвідає Київ.