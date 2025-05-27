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Reuters: очільник МЗС Туреччини після переговорів з путіним у москві відвідає Київ

Київ • УНН

 • 2904 перегляди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідає Київ після переговорів з путіним у москві. Туреччина пропонує прийняти переговори між Україною та росією.

Reuters: очільник МЗС Туреччини після переговорів з путіним у москві відвідає Київ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у москві на цьому тижні відвідає Київ, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в МЗС Туреччини, пише УНН.

Деталі

Очільник турецького МЗС Хакан Фідан перебуває з дводенним візитом у москві, де, за словами джерела, він зустрівся з путіним у понеділок, а також з головним переговірником росії на українсько-російських переговорах у Стамбулі володимиром мединським. Фідан також зустрівся зі своїм російським колегою сергієм лавровим у вівторок.

Хоча графік чи місце проведення майбутніх переговорів між Україною та росією не узгоджено, союзник НАТО Туреччина неодноразово заявляла, що може їх прийняти.

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Делегати з Києва та москви зустрілися в Стамбулі на початку цього місяця вперше з березня 2022 року. Про припинення вогню не було домовлено, але сторони погодилися обміняти 1000 військовополонених з кожного боку та надати письмово свої умови щодо можливого припинення вогню.

"Під час зустрічі путін і Фідан обговорили "ініціативи, нещодавно здійснені для припинення війни між Україною та росією та розвиток подій після переговорів, що відбулися у Стамбулі", – повідомило турецьке джерело.

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Також обговорювалися питання двосторонньої економіки та енергетики, додало джерело. росія заявила в понеділок, що головною темою переговорів будуть двосторонні відносини, але також обговорюватиметься питання України.

Напередодні зустрічі турецьке джерело заявило, що Фідан повторить пропозицію Анкари прийняти сторони та продовжувати грати роль "посередника".

Як пише видання, очікується також, що Фідан відвідає Київ пізніше цього тижня, щоб зустрітися з українськими чиновниками та продовжити переговори у Стамбулі.

Російські джерела повідомили, що керівництво держави-агресора заявило, що розглядає Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар та Оман як потенційно підходящі місця для переговорів.

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Нагадаємо

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан був прийнятий російським диктатором володимиром путіним. Вони говорили про нещодавні зусилля, спрямовані на припинення війни між Україною і росією.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Reuters
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Стамбул
Саудівська Аравія
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