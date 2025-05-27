Reuters: глава МИД Турции после переговоров с путиным в москве посетит Киев
Киев • УНН
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Киев после переговоров с путиным в москве. Турция предлагает принять переговоры между Украиной и россией.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после встречи с российским диктатором владимиром путиным в москве на этой неделе посетит Киев, сообщает Reuters со ссылкой на источник в МИД Турции, пишет УНН.
Детали
Глава турецкого МИД Хакан Фидан находится с двухдневным визитом в москве, где, по словам источника, он встретился с путиным в понедельник, а также с главным переговорщиком россии на украинско-российских переговорах в Стамбуле владимиром мединским. Фидан также встретился со своим российским коллегой сергеем лавровым во вторник.
Хотя график или место проведения будущих переговоров между Украиной и россией не согласованы, союзник НАТО Турция неоднократно заявляла, что может их принять.
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Делегаты из Киева и москвы встретились в Стамбуле в начале этого месяца впервые с марта 2022 года. О прекращении огня не было договорено, но стороны согласились обменять 1000 военнопленных с каждой стороны и предоставить в письменном виде свои условия относительно возможного прекращения огня.
"Во время встречи путин и Фидан обсудили "инициативы, недавно предпринятые для прекращения войны между Украиной и россией и развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле", – сообщил турецкий источник.
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Также обсуждались вопросы двусторонней экономики и энергетики, добавил источник. россия заявила в понедельник, что главной темой переговоров будут двусторонние отношения, но также будет обсуждаться вопрос Украины.
Накануне встречи турецкий источник заявил, что Фидан повторит предложение Анкары принять стороны и продолжать играть роль "посредника".
Как пишет издание, ожидается также, что Фидан посетит Киев позже на этой неделе, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и продолжить переговоры в Стамбуле.
Российские источники сообщили, что руководство государства-агрессора заявило, что рассматривает Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциально подходящие места для переговоров.
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Напомним
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан был принят российским диктатором владимиром путиным. Они говорили о недавних усилиях, направленных на прекращение войны между Украиной и россией.