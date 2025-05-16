Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и россии

Переговоры между Украинской и российской делегацией в Стамбуле завершились. Стороны достигли согласия в ряде вопросов, в частности, по обмену пленными. Однако наболевший и один из важнейших вопросов о прекращении огня остался несогласованным. Одной из причин стали нереалистичные условия россиян. УНН собрал реакции европейских лидеров на результаты переговоров в Стамбуле.

В МИД Турции отметили, что будут продолжать работать над "достижением мира между Москвой и Киевом". Главный дипломат Турции Хакан Фидан непосредственно принимал участие в переговорах.

"Как Турция, мы и в дальнейшем будем прилагать все усилия для достижения прочного мира между Россией и Украиной", - подчеркнул Фидан.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что москва – не конструктивна. Он подчеркнул важность координации усилий США и ЕС.

"Мы поговорили по телефону с президентом Трампом, чтобы подытожить усилия, приложенные для переговоров с россиянами. российская сторона не проявила доброй воли и поставила неприемлемые условия. Мы будем продолжать работать вместе. Главная задача — сохранить единство европейских и американских партнеров вокруг украинского вопроса", - добавил он в совместном заявлении для прессы с Эммануэлем Макроном, Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским после связи с Дональдом Трампом.

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что путин "должен заплатить цену за отказ от мира".

"Украинский народ и многие люди в мире заплатили цену за агрессию путина против Украины, теперь он должен заплатить цену за свой отказ от мира", - написал он в своем профиле X.

Стармер подчеркнул, что не соглашается с тем, что россия откладывает прекращение огня.

"Великобритания всегда поддерживает Украину", – подчеркнул он.

Английский премьер также отметил, что "позиция россии явно неприемлема".

Исходя из того, что произошло в результате переговоров в Стамбуле и "после встречи с президентом Зеленским и телефонного разговора с президентом Трампом", как отметил Стармер, европейские лидеры согласовывают свои действия в ответ.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что "дипломатические усилия потерпели неудачу", впрочем, подчеркнул, что они будут продолжаться.

"Мы едины в убеждении, что российская сторона имела хорошую возможность провести начальные переговоры по мирному соглашению с предварительным соглашением о прекращении огня. Мы очень разочарованы, что этого не произошло. Мяч был полностью на стороне россии. Были все условия для хорошего начального диалога", - заявил канцлер Германии.

По словам Мерца, "должно быть четко понятно, что мы на этой стороне".

"Европейский Союз и Коалиция желающих намерены продолжать помогать Украине прекратить войну. Дипломатические усилия, приложенные до сих пор, к сожалению, потерпели неудачу из-за нежелания россии сделать первые шаги. Но мы не сдадимся. Мы продолжим и добьемся успеха на европейском уровне", - добавил он.

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать