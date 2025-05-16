Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

Переговори між Українською та російською делегацією у Стамбулі завершились. Сторони досягли згоди у низці питань, зокрема щодо обміну полоненими. Проте наболіле та одне з найважливіших питань щодо припинення вогню залишилось неузгодженим. Однією з причин стали нереалістичні умови росіян. УНН зібрав реакції європейських лідерів на результати переговорів у Стамбулі.

У МЗС Туреччини наголосили, що продовжуватимуть працювати над "досягненням миру між москвою та Києвом". Головний дипломат Туреччини Хакан Фідан безпосередньо брав участь у переговорах.

"Як Туреччина, ми й надалі докладатимемо всіх зусиль для досягнення міцного миру між Росією та Україною", - наголосив Фідан.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що москва – не конструктивна. Він підкреслив важливість координації зусиль США та ЄС.

"Ми поговорили телефоном з президентом Трампом, щоб підсумувати зусилля, докладені для переговорів з росіянами. російська сторона не виявила доброї волі та поставила неприйнятні умови. Ми продовжуватимемо працювати разом. Головне завдання — зберегти єдність європейських та американських партнерів навколо українського питання", - додав він у спільній заяві для преси з Еммануелем Макроном, Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцем та Володимиром Зеленським після зв'язку з Дональдом Трампом.

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що путін "має заплатити ціну за відмову від миру".

"Український народ і багато людей у світі заплатили ціну за агресію путіна проти України, тепер він має заплатити ціну за свою відмову від миру", - написав він у своєму профілі X.

Стармер наголосив, що не погоджується з тим, що росія відкладає припинення вогню.

"Велика Британія завжди підтримує Україну", – наголосив він.

Англійський прем'єр також зазначив, що "позиція росії явно неприйнятна".

Виходячи з того, що сталося в результаті переговорів у Стамбулі та "після зустрічі з президентом Зеленським і телефонної розмови з президентом Трампом", як зазначив Стармер, європейські лідери узгоджують свої дії у відповідь.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначив, що "дипломатичні зусилля зазнали невдачі", втім наголосив, що вони продовжуватимуться.

"Ми єдині в переконанні, що російська сторона мала гарну можливість провести початкові переговори щодо мирної угоди з попередньою угодою про припинення вогню. Ми дуже розчаровані, що цього не сталося. М'яч був повністю на боці росії. Були всі умови для хорошого початкового діалогу", - заявив канцлер Німеччини.

За словами Мерца, "повинно бути чітко зрозуміло, що ми на цьому боці".

"Європейський Союз та Коаліція охочих мають намір продовжувати допомагати Україні припинити війну. Дипломатичні зусилля, докладені досі, на жаль, зазнали невдачі через небажання росії зробити перші кроки. Але ми не здамося. Ми продовжимо і досягнемо успіху на європейському рівні", - додав він.

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати