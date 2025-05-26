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россия не видит Ватикан как серьезную арену для мирных переговоров - Reuters

Киев • УНН

 • 286 просмотра

россия не рассматривает Ватикан как нейтральную площадку для переговоров с Украиной. Они предлагают Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман.

россия не видит Ватикан как серьезную арену для мирных переговоров - Reuters

россия не рассматривает Ватикан как серьезное место для мирных переговоров с Украиной, поскольку Святой Престол является резиденцией католицизма и окружен Италией, членом НАТО и ЕС, со ссылкой на три высокопоставленных российских источника сообщает Reuters, отметив, что российские источники заявили, что рассматривают Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциально подходящие площадки для переговоров, пишет УНН.

Детали

Они также отмечают, что многие российские чиновники даже не могут летать туда из-за западных ограничений.

До сих пор Ватикан молчал публично об идее, высказанной президентом США Дональдом Трампом после разговора с главой кремля владимиром путиным о том, что Папа Лев XIV может провести переговоры, направленные на прекращение самого смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, отмечает издание.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на прошлой неделе заявила, что Папа Лев XIV, первый понтифик, родившийся в США, подтвердил свою готовность провести переговоры во время телефонного разговора с ней.

Италия поддержала предложение Трампа о посредничестве Ватикана в мирных переговорах – BBC20.05.25, 22:20 • 3974 просмотра

"Ватикан однозначно не воспринимается в россии как серьезная сила, способная разрешить такой сложный конфликт", - заявил на условиях анонимности один высокопоставленный российский источник, знакомый с кремлевскими взглядами на высшем уровне.

Среди причин, названных тремя источниками, "тот факт, что и россия, и Украина являются преимущественно восточно-православными странами, тогда как Ватикан окружен членом НАТО Италией, которая поддерживала Украину и неоднократно вводила санкции против россии".

кремль и Ватикан не ответили на запросы о комментариях. Когда на прошлой неделе его спросили об идее Ватикана, кремль сказал, что решение еще не принято.

кремль о продолжении переговоров с Украиной и месте их проведения: пока понимания нет26.05.25, 13:33 • 1266 просмотров

Российские источники подчеркнули, что большинству высокопоставленных российских чиновников будет очень сложно даже добраться до Ватикана из москвы, поскольку прямые рейсы были отменены после начала войны 24 февраля 2022 года, а в отношении российских чиновников действует множество санкций ЕС.

Один из российских чиновников с сарказмом заметил, что единственным местом проведения лучше Ватикана была бы Гаага - местонахождение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест путина по обвинению в военных преступлениях.

Министр иностранных дел путина сергей лавров в пятницу заявил, что идея Ватикана как потенциальной арены для мирных переговоров "несколько неэлегантна" ввиду того, что россия и Украина являются восточноправославными странами.

Российские источники заявили, что "рассматривают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциально подходящие площадки для переговоров". путин неоднократно хвалил арабские государства Персидского залива и Турцию за их попытки выступить посредниками в прекращении войны.

Дополнение

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о готовности Ватикана принять следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине.

Украина все еще рассматривает Ватикан, как место потенциальной технической встречи с россией - Сибига23.05.25, 19:53 • 2972 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность встречи на высоком уровне - Украина, США, рф, Великобритания, ЕС. По его словам, такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.

В Стамбуле 16 мая прошли первые за более чем три года прямые переговоры между украинской делегацией, во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, и российской, во главе которой стоял советник российского диктатора владимира путина владимир мединский. Стороны заявили, что достигли ряда договоренностей, в частности об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Переговоры между Украиной и рф: WSJ узнала, что они могут продолжиться в Ватикане в середине июня22.05.25, 09:15 • 3476 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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