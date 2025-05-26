россия не рассматривает Ватикан как серьезное место для мирных переговоров с Украиной, поскольку Святой Престол является резиденцией католицизма и окружен Италией, членом НАТО и ЕС, со ссылкой на три высокопоставленных российских источника сообщает Reuters, отметив, что российские источники заявили, что рассматривают Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциально подходящие площадки для переговоров, пишет УНН.

Детали

Они также отмечают, что многие российские чиновники даже не могут летать туда из-за западных ограничений.

До сих пор Ватикан молчал публично об идее, высказанной президентом США Дональдом Трампом после разговора с главой кремля владимиром путиным о том, что Папа Лев XIV может провести переговоры, направленные на прекращение самого смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, отмечает издание.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на прошлой неделе заявила, что Папа Лев XIV, первый понтифик, родившийся в США, подтвердил свою готовность провести переговоры во время телефонного разговора с ней.

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"Ватикан однозначно не воспринимается в россии как серьезная сила, способная разрешить такой сложный конфликт", - заявил на условиях анонимности один высокопоставленный российский источник, знакомый с кремлевскими взглядами на высшем уровне.

Среди причин, названных тремя источниками, "тот факт, что и россия, и Украина являются преимущественно восточно-православными странами, тогда как Ватикан окружен членом НАТО Италией, которая поддерживала Украину и неоднократно вводила санкции против россии".

кремль и Ватикан не ответили на запросы о комментариях. Когда на прошлой неделе его спросили об идее Ватикана, кремль сказал, что решение еще не принято.

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Российские источники подчеркнули, что большинству высокопоставленных российских чиновников будет очень сложно даже добраться до Ватикана из москвы, поскольку прямые рейсы были отменены после начала войны 24 февраля 2022 года, а в отношении российских чиновников действует множество санкций ЕС.

Один из российских чиновников с сарказмом заметил, что единственным местом проведения лучше Ватикана была бы Гаага - местонахождение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест путина по обвинению в военных преступлениях.

Министр иностранных дел путина сергей лавров в пятницу заявил, что идея Ватикана как потенциальной арены для мирных переговоров "несколько неэлегантна" ввиду того, что россия и Украина являются восточноправославными странами.

Российские источники заявили, что "рассматривают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциально подходящие площадки для переговоров". путин неоднократно хвалил арабские государства Персидского залива и Турцию за их попытки выступить посредниками в прекращении войны.

Дополнение

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о готовности Ватикана принять следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность встречи на высоком уровне - Украина, США, рф, Великобритания, ЕС. По его словам, такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.

В Стамбуле 16 мая прошли первые за более чем три года прямые переговоры между украинской делегацией, во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, и российской, во главе которой стоял советник российского диктатора владимира путина владимир мединский. Стороны заявили, что достигли ряда договоренностей, в частности об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

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