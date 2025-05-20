Италия поддержала предложение Трампа о посредничестве Ватикана в мирных переговорах - BBC
Киев • УНН
Италия готова содействовать контактам для мира в Украине и положительно оценивает готовность Ватикана принять переговоры. Украина открыта к переговорам в Ватикане.
Италия поддержала предложение президента США Дональда Трампа о посредничестве Ватикана в переговорах о прекращении огня в Украине. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в Офисе премьер-министра Джорджии Мелони заявили, что Италия готова "содействовать контактам и работать над миром" в Украине, и "положительно оценивают" готовность Папы Римского Льва IV принять переговоры в Ватикане.
Издание напоминает, что на прошлой неделе Понтифик заявил, что Ватикан "всегда готов" объединить врагов и "приложит все усилия", чтобы мир воцарился.
Но Святой Престол говорит, что идея проведения переговоров или даже посредничества в них – которую Трамп предложил в качестве варианта – пока скорее надежда, чем какой-либо конкретный план
В то же время авторы указывают, что если "прямое взаимодействие продолжится", Украина, похоже, открыта для идеи провести переговоры в Ватикане.
"Католическая церковь имеет историю помощи в посредничестве конфликтов и она уже принимала участие в переговорах об освобождении заключенных и возвращении украинских детей, похищенных россией", - добавляет издание.
Напомним
Накануне Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность встречи всех команд на высоком уровне - Украина, США, рф, Великобритания, ЕС. По его словам, такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.
Ранее Зеленский, проведя совещание после украинско-российских переговоров в Стамбуле, поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу.
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