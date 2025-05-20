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Италия поддержала предложение Трампа о посредничестве Ватикана в мирных переговорах - BBC

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Италия готова содействовать контактам для мира в Украине и положительно оценивает готовность Ватикана принять переговоры. Украина открыта к переговорам в Ватикане.

Италия поддержала предложение Трампа о посредничестве Ватикана в мирных переговорах - BBC

Италия поддержала предложение президента США Дональда Трампа о посредничестве Ватикана в переговорах о прекращении огня в Украине. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в Офисе премьер-министра Джорджии Мелони заявили, что Италия готова "содействовать контактам и работать над миром" в Украине, и "положительно оценивают" готовность Папы Римского Льва IV принять переговоры в Ватикане.

Издание напоминает, что на прошлой неделе Понтифик заявил, что Ватикан "всегда готов" объединить врагов и "приложит все усилия", чтобы мир воцарился.

Но Святой Престол говорит, что идея проведения переговоров или даже посредничества в них – которую Трамп предложил в качестве варианта – пока скорее надежда, чем какой-либо конкретный план

- говорится в статье.

В то же время авторы указывают, что если "прямое взаимодействие продолжится", Украина, похоже, открыта для идеи провести переговоры в Ватикане.

"Католическая церковь имеет историю помощи в посредничестве конфликтов и она уже принимала участие в переговорах об освобождении заключенных и возвращении украинских детей, похищенных россией", - добавляет издание.

Напомним

Накануне Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность встречи всех команд на высоком уровне - Украина, США, рф, Великобритания, ЕС. По его словам, такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Ранее Зеленский, проведя совещание после украинско-российских переговоров в Стамбуле, поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу.

"Как всегда, классные идеи": Зеленский обсудил с Мелони разговор с Трампом и площадки для переговоров с рф20.05.25, 15:48 • 1632 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Джорджия Мелони
Дональд Трамп
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