Зеленський: розглядаємо можливість зустрічі усіх команд на високому рівні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість зустрічі усіх команд на високому рівні - Україна, США, рф, Великобританія, ЄС, яка може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.

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Ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість ще раз зустрічі всіх команд, хочемо на високому рівні. Америка, Україна, росія, і представники країн ЄС, і Велика Британія. Така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані, або Швейцарії. Ми розглядаємо зараз ці три майданчики - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, провівши нараду після українсько-російських переговорів у Стамбулі, доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу.