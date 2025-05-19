Зеленский: рассматриваем возможность встречи всех команд на высоком уровне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность встречи всех команд на высоком уровне - Украина, США, рф, Великобритания, ЕС, которая может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Мы рассматриваем в любом случае возможность еще раз встречи всех команд, хотим на высоком уровне. Америка, Украина, россия, и представители стран ЕС, и Великобритания. Такая встреча может состояться в Турции, Ватикане, или Швейцарии. Мы рассматриваем сейчас эти три площадки - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, проведя совещание после украинско-российских переговоров в Стамбуле, поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу.