Зеленський доручив розширити переговорну групу після переговорів у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський, провівши нараду після українсько-російських переговорів у Стамбулі, доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу, про що повідомив у понеділок у соцмережах, пише УНН.

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Зі слів Президента, він провів нараду щодо нашої дипломатичної роботи для завершення війни і встановлення реального, надійного миру. Заслухай учасників переговорів у Стамбулі та переговорів з міжнародними партнерами.

Доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу повідомив Президент.

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Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що російська делегація на переговорах в Стамбулі висунула Україні неприйнятні вимоги, при цьому Україна трималася своєї позиції і повертала обговорення до тих пунктів, які важливі для української сторони.

Голова української делегації на українсько-російських переговорах, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що наступним кроком у перемовинах з росією стане подальша зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним. Ще одним пріоритетом в перемовинах з росіянами були українські полонені.