Зеленский поручил расширить переговорную группу после переговоров в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский, проведя совещание после украинско-российских переговоров в Стамбуле, поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу, о чем сообщил в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

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Со слов Президента, он провел совещание по нашей дипломатической работе для завершения войны и установления реального, надежного мира. Заслушал участников переговоров в Стамбуле и переговоров с международными партнерами.

Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу сообщил Президент.

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Спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула Украине неприемлемые требования, при этом Украина держалась своей позиции и возвращала обсуждение к тем пунктам, которые важны для украинской стороны.

Глава украинской делегации на украинско-российских переговорах, министр обороны Рустем Умеров заявил, что следующим шагом в переговорах с россией станет дальнейшая встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным. Еще одним приоритетом в переговорах с россиянами были украинские пленные.