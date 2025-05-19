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Зеленский о Стамбуле: все попытки российских угроз были отвергнуты, Украина не боится прямых переговоров с рф и готова к встрече на уровне лидеров

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

Рустем Умеров доложил о деталях разговора с россиянами в Турции. Украина настаивает на немедленном прекращении огня на 30 дней для сохранения жизней и переговоров.

Зеленский о Стамбуле: все попытки российских угроз были отвергнуты, Украина не боится прямых переговоров с рф и готова к встрече на уровне лидеров

На переговорах в Стамбуле все попытки российских угроз были отвергнуты, Украина настаивает на прекращении огня на 30 дней для сохранения жизней и переговоров и не боится прямых переговоров с рф, есть готовность к встрече на уровне лидеров, сообщил Президент Владимир Зеленский в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Со слов Президента, он провел совещание по нашей дипломатической работе для завершения войны и установления реального, надежного мира.

Министр обороны Рустем Умеров как глава делегации в Турции доложил о конкретных деталях разговора с россиянами.

Делегации Украины удалось удержать разговор в достойных рамках. Все попытки российских угроз были отвергнуты

- отметил Зеленский.

Президент подчеркнул: "Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и чтобы дать необходимую основу дипломатии". "Такое прекращение огня должно быть достаточно длительным и с возможностью продления. Наше предложение, согласованное с партнерами, – 30 дней. Мы готовы к этому", - подчеркнул он.

Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с россией, и важно, чтобы руководство россии не затягивало войну

- сообщил Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса Андрей Ермак, с его слов, доложили о встречах и контактах с представителями США и европейскими партнерами – представителями Франции, Британии, Германии, Италии, Польши и Турции. Андрей Ермак представил позиции ключевых стран. "Координируемся с партнерами практически в ежедневном режиме. Благодарен за поддержку", - отметил Президент.

Дополнение

Спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула Украине неприемлемые требования, при этом Украина держалась своей позиции и возвращала обсуждение к тем пунктам, которые важны для украинской стороны.

Глава украинской делегации на украинско-российских переговорах, министр обороны Рустем Умеров заявил, что следующим шагом в переговорах с россией станет дальнейшая встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным. Еще одним приоритетом в переговорах с россиянами были украинские пленные.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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