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Зеленський про Стамбул: усі спроби російських погроз були відкинуті, Україна не боїться прямих переговорів із рф і готова до зустрічі на рівні лідерів

Київ • УНН

 • 1502 перегляди

Рустем Умєров доповів про деталі розмови з росіянами в Туреччині. Україна наполягає на негайному припиненні вогню на 30 днів для збереження життів та переговорів.

Зеленський про Стамбул: усі спроби російських погроз були відкинуті, Україна не боїться прямих переговорів із рф і готова до зустрічі на рівні лідерів

На переговорах у Стамбулі всі спроби російських погроз були відкинуті, Україна наполягає на припиненні вогню на 30 днів для збереження життів та переговорів і не боїться прямих переговорів із рф, є готовність до зустрічі на рівні лідерів, повідомив Президент Володимир Зеленський у понеділок у соцмережах, пише УНН.

Деталі

Зі слів Президента, він провів нараду щодо нашої дипломатичної роботи для завершення війни і встановлення реального, надійного миру.

Міністр оборони Рустем Умєров як глава делегації в Туреччині доповів про конкретні деталі розмови з росіянами.

Делегації України вдалось утримати розмову в достойних рамках. Усі спроби російських погроз були відкинуті

- зазначив Зеленський.

Президент наголосив: "Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії". "Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, – 30 днів. Ми готові до цього", - підкреслив він.

Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із росією, і важливо, щоб керівництво росії не затягувало війну

- повідомив Зеленський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та керівник Офісу Андрій Єрмак, з його слів, доповіли про зустрічі й контакти з представниками США і європейськими партнерами – представниками Франції, Британії, Німеччини, Італії, Польщі й Туреччини. Андрій Єрмак представив позиції ключових країн. "Координуємось із партнерами практично в щоденному режимі. Вдячний за підтримку", - зазначив Президент.

Доповнення

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що російська делегація на переговорах в Стамбулі висунула Україні неприйнятні вимоги, при цьому Україна трималася своєї позиції і повертала обговорення до тих пунктів, які важливі для української сторони.

Голова української делегації на українсько-російських переговорах, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що наступним кроком у перемовинах з росією стане подальша зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним. Ще одним пріоритетом в перемовинах з росіянами були українські полонені.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Рустем Умєров
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