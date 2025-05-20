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"Как всегда, классные идеи": Зеленский обсудил с Мелони разговор с Трампом и площадки для переговоров с рф

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Владимир Зеленский обсудил с Джорджей Мелони разговор с Дональдом Трампом и возможные площадки для переговоров с Россией. Также была достигнута договоренность о продолжении контактов для дальнейших шагов.

"Как всегда, классные идеи": Зеленский обсудил с Мелони разговор с Трампом и площадки для переговоров с рф

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил разговоры с партнерами - обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони разговор с президентом США Дональдом Трампом и "возможные площадки для разговора с россиянами", и указал, что у итальянской лидерки "как всегда, классные идеи", пишет УНН.

Хороший разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони. Как всегда, классные идеи. Обсудили вчерашний разговор с Президентом Трампом и европейскими лидерами. Координируем наши позиции

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что "Италия на стороне всех усилий ради настоящего мира". "Договорились контактировать относительно наших следующих шагов", - отметил он.

Обсудили возможные площадки для разговора с россиянами. Необходимо прекращение огня ради сохранения жизней людей. Нужна честная дипломатия. Украина готова, и надо обеспечить готовность россии действительно заканчивать войну

- указал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сегодня, 20 мая, анонсировал серию переговоров с партнерами. В частности, с президентом Финляндии обсудил разговор с Трампом и давление на рф, на фоне того, как россия, очевидно, "пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию", о чем сообщил в соцсетях.

Мелони и Стубб были среди тех европейских лидеров, с которыми Зеленский накануне, 19 мая, говорил с Трампом после разговора президента США с главой кремля владимиром путиным.

Axios узнало детали разговора Трампа с лидерами ЕС и Зеленским: кое-кто казался "удивленным" или "шокированным"20.05.25, 15:09 • 2364 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Джорджия Мелони
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