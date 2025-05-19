Трамп приголомшив європейських лідерів деталями домовленостей з путіним - Financial Times

Європейські лідери під час розмови з Дональдом Трампом були приголомшені розповіддю президента США про досягнуті ним домовленості з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерело, знайоме з розмовою, інформує УНН.

Деталі

Видання нагадує, що одразу після розмови з путіним Трамп розповів про її деталі Президенту України Володимиру Зеленському разом із лідерами Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Єврокомісії.

У європейських столицях лідери побоюються, що Трамп може укласти угоду з путіним, за якою погодиться на його максималістські вимоги та здасть інтереси України, поспішаючи припинити війну - йдеться у статті.

Автори додають, що канцлер Німеччини Фрадріх Мерц після розмови зазначив, що всі її учасники "підтвердили свою готовність тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню".

"Трамп пообіцяв покласти край війні в перший день свого другого терміну, але мир виявився недосяжним, оскільки позиції обидвох сторін все ще далекі одна від одної", - резюмує видання.

Нагадаємо

У понеділок російський диктатор володимир путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вона тривала понад 2 години.

Згодом глава Білого дому повідомив, що Україна та росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни.

Також після розмови з путіним президент США відзвітував про розмову з путіним під час бесіди з президентом Франції Емануелем Макроном, прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, президентом Фінляндії Александром Стуббом,канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та Президентом України Володимиром Зеленським.

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