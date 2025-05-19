Трамп приголомшив європейських лідерів деталями домовленостей з путіним - Financial Times

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
19:07 • 6052 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

17:40 • 18545 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
15:26 • 34321 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 134928 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 93694 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 277793 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 91128 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 77132 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 52642 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
19 травня, 06:58 • 34138 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.2м/с
72%
744мм
Популярнi новини

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 67968 перегляди

Венс про переговори щодо мирного врегулювання в Україні: "зайшли в глухий кут"

19 травня, 13:57 • 23439 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 31439 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 30838 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

15:32 • 41094 перегляди
Публікації

Егоїстичні інтереси правлять світом.

15:32 • 41117 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 67991 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 134928 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 277793 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

19 травня, 05:46 • 121030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 30862 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 31468 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 120528 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 124977 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 210860 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Трамп приголомшив європейських лідерів деталями домовленостей з путіним - Financial Times

Київ • УНН

 • 2040 перегляди

Дональд Трамп розповів європейським лідерам про деталі розмови з путіним, викликавши занепокоєння щодо можливої угоди за рахунок інтересів України. Лідери підтвердили готовність і надалі підтримувати Київ.

Трамп приголомшив європейських лідерів деталями домовленостей з путіним - Financial Times

Європейські лідери під час розмови з Дональдом Трампом були приголомшені розповіддю президента США про досягнуті ним домовленості з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерело, знайоме з розмовою, інформує УНН.

Деталі

Видання нагадує, що одразу після розмови з путіним Трамп розповів про її деталі Президенту України Володимиру Зеленському разом із лідерами Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Єврокомісії.

У європейських столицях лідери побоюються, що Трамп може укласти угоду з путіним, за якою погодиться на його максималістські вимоги та здасть інтереси України, поспішаючи припинити війну

- йдеться у статті.

Автори додають, що канцлер Німеччини Фрадріх Мерц після розмови зазначив, що всі її учасники "підтвердили свою готовність тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню".

"Трамп пообіцяв покласти край війні в перший день свого другого терміну, але мир виявився недосяжним, оскільки позиції обидвох сторін все ще далекі одна від одної", - резюмує видання.

Нагадаємо

У понеділок російський диктатор володимир путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вона тривала понад 2 години.

Згодом глава Білого дому повідомив, що Україна та росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни.

Також після розмови з путіним президент США відзвітував про розмову з путіним під час бесіди з президентом Франції Емануелем Макроном, прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, президентом Фінляндії Александром Стуббом,канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та Президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський відповів рф: виводити війська зі своїх територій Україна не буде19.05.25, 22:27 • 1144 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Джорджа Мелоні
Олександр Штубб
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
Фінляндія
Франція
Сполучене Королівство
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$65.54
Bitcoin
$105,461.90
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$35.23
Золото
$3,235.34
Ethereum
$2,520.30