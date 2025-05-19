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Трамп ошеломил европейских лидеров деталями договоренностей с путиным - Financial Times

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

Дональд Трамп рассказал европейским лидерам о деталях разговора с путиным, вызвав обеспокоенность относительно возможной сделки за счет интересов Украины. Лидеры подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Киев.

Трамп ошеломил европейских лидеров деталями договоренностей с путиным - Financial Times

Европейские лидеры во время разговора с Дональдом Трампом были ошеломлены рассказом президента США о достигнутых им договоренностях с российским диктатором владимиром путиным. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с разговором, информирует УНН.

Детали

Издание напоминает, что сразу после разговора с путиным Трамп рассказал о ее деталях Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с лидерами Британии, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Еврокомиссии.

В европейских столицах лидеры опасаются, что Трамп может заключить соглашение с путиным, по которому согласится на его максималистские требования и сдаст интересы Украины, спеша прекратить войну

- говорится в статье.

Авторы добавляют, что канцлер Германии Фрадрих Мерц после разговора отметил, что все ее участники "подтвердили свою готовность тесно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня".

"Трамп пообещал положить конец войне в первый день своего второго срока, но мир оказался недостижимым, поскольку позиции обеих сторон все еще далеки друг от друга", - резюмирует издание.

Напомним

В понедельник российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Она продолжалась более 2 часов.

Впоследствии глава Белого дома сообщил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.

Также после разговора с путиным президент США отчитался о разговоре с путиным во время беседы с президентом Франции Эмануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджией Мелони, президентом Финляндии Александром Стуббом, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский ответил рф: выводить войска со своих территорий Украина не будет19.05.25, 22:27 • 934 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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