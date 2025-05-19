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путін проводить телефонну розмову з Трампом: деталі

Київ • УНН

 • 754 перегляди

російські ЗМІ повідомляють, що володимир путін проводить телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Розмова відбувається з будівлі освітнього комплексу "Сіріус".

путін проводить телефонну розмову з Трампом: деталі

російський диктатор володимир путін проводить телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що путін спілкується з Трампом з будівлі освітнього комплексу "Сіріус". Інших подробиць наразі не наводиться.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін проводять телефонну розмову, щоб обговорити зусилля щодо досягнення припинення вогню у війні з Україною. 

Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп втомився від російсько-українського конфлікту та прагне припинення вогню. Він заявляв, що проведе переговори як з путіним, так і з Зеленським.

Водночас у Білому домі заявили, що Дональд Трамп не встановлював нових термінів для завершення війни в Україні.

Євген Устименко

Євген Устименко

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