путін проводить телефонну розмову з Трампом: деталі

російський диктатор володимир путін проводить телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.

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Повідомляється, що путін спілкується з Трампом з будівлі освітнього комплексу "Сіріус". Інших подробиць наразі не наводиться.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін проводять телефонну розмову, щоб обговорити зусилля щодо досягнення припинення вогню у війні з Україною.

Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп втомився від російсько-українського конфлікту та прагне припинення вогню. Він заявляв, що проведе переговори як з путіним, так і з Зеленським.

Водночас у Білому домі заявили, що Дональд Трамп не встановлював нових термінів для завершення війни в Україні.