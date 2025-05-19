путін проводить телефонну розмову з Трампом: деталі
Київ • УНН
російські ЗМІ повідомляють, що володимир путін проводить телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Розмова відбувається з будівлі освітнього комплексу "Сіріус".
російський диктатор володимир путін проводить телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що путін спілкується з Трампом з будівлі освітнього комплексу "Сіріус". Інших подробиць наразі не наводиться.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін проводять телефонну розмову, щоб обговорити зусилля щодо досягнення припинення вогню у війні з Україною.
Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп втомився від російсько-українського конфлікту та прагне припинення вогню. Він заявляв, що проведе переговори як з путіним, так і з Зеленським.
Водночас у Білому домі заявили, що Дональд Трамп не встановлював нових термінів для завершення війни в Україні.