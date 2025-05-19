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путин проводит телефонный разговор с трампом: детали

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Российские СМИ сообщают, что владимир путин проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Разговор происходит из здания образовательного комплекса "Сириус".

путин проводит телефонный разговор с трампом: детали

российский диктатор владимир путин проводит телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщают российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Сообщается, что путин общается с Трампом из здания образовательного комплекса "Сириус". Других подробностей пока не приводится.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин проводят телефонный разговор, чтобы обсудить усилия по достижению прекращения огня в войне с Украиной. 

Также УНН сообщал, что Дональд Трамп устал от российско-украинского конфликта и стремится к прекращению огня. Он заявлял, что проведет переговоры как с путиным, так и с Зеленским.

В то же время в Белом доме заявили, что Дональд Трамп не устанавливал новых сроков для завершения войны в Украине.

Евгений Устименко

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