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Трамп втомився та розчарувався росією та Україною – речниця Білого дому

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Дональд Трамп втомився від російсько-українського конфлікту та прагне припинення вогню. Після розмови з путіним, він планує переговори із Зеленським.

Трамп втомився та розчарувався росією та Україною – речниця Білого дому

Президент США Дональд Трамп "втомився та розчарувався" в обох сторонах російсько-українського конфлікту. Про це повідомила під час брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт передає УНН

На запитання, які цілі розмови, яка прямо зараз відбувається між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним, переслідує Трамп, Лівітт зазначила, що мета американського лідера – припинення вогню.

Президент чітко дав зрозуміти, що його мета побачити припинення вогню та припинення цього конфлікту. І він втомився та розчарувався в обох сторонах конфлікту. Команда президента доклала величезних зусиль для вирішення цієї дуже складної війни, яка знову ж таки почалась через слабкість попередньої адміністрації

- підкреслила вона.

На запитання, чи готовий Трамп до зустрічі із путіним спікерка Білого дому зауважила, що лідер США відкритий до цього, але "подивимось як пройде цей дзвінок сьогодні".

Доповнення

Президент США Дональд Трамп на понеділок, на 17 годину (10:00 за місцевим часом) анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. А після цього - з Президентом України Володимиром Зеленським.

У Білому домі підтвердили, що розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним запланована сьогодні, а після цього американський лідер збирається переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Політика
Білий дім
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