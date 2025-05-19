Білий дім: Трамп сьогодні поговорить із путіним, а потім - із Зеленським

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах
12:24 • 21718 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
09:06 • 27756 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

09:01 • 112209 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
08:32 • 41906 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
08:30 • 42564 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
07:57 • 34990 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
19 травня, 06:58 • 25545 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Ексклюзив
19 травня, 05:46 • 63827 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

18 травня, 16:47 • 34902 перегляди

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

18 травня, 14:58 • 73889 перегляди

Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
44%
745мм
Популярнi новини

У кремлі озвучили, коли пройде телефонна розмова путіна з Трампом

09:23 • 11449 перегляди

В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини: скільки платитимуть

09:38 • 14816 перегляди

Наразі переправ через річку Оскіл у росіян немає, але в районі Дворічного ситуація складна - речник ОТУ "Харків"

09:45 • 6524 перегляди

В Україну повертається тепло: синоптик обіцяє підвищення температури

09:50 • 19967 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

10:11 • 39759 перегляди
Публікації

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

13:41 • 6 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

12:24 • 21718 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

09:01 • 112205 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

19 травня, 05:46 • 63827 перегляди

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

17 травня, 13:35 • 239076 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

10:11 • 39972 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 103994 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 190874 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 92798 перегляди

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 93412 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Білий дім: Трамп сьогодні поговорить із путіним, а потім - із Зеленським

Київ • УНН

 • 120 перегляди

У Білому домі підтвердили заплановані телефонні розмови Трампа з путіним та Зеленським. Спочатку Трамп поговорить з російським диктатором, а вже потім зателефонує українському президенту.

Білий дім: Трамп сьогодні поговорить із путіним, а потім - із Зеленським

У Білому домі підтвердили, що розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним запланована пізніше сьогодні, а після цього американський лідер збирається переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомила під час брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт 19 травня, пише УНН.

Як ви всі знаєте, президент Трамп буде говорити з путіним о 10 годині (17:00 за Києвом - ред.). Він планує зателефонувати Президенту Зеленському, коли цей дзвінок завершиться

- сказала Лівітт.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$65.28
Bitcoin
$102,453.60
S&P 500
$5,891.25
Tesla
$347.66
Газ TTF
$34.98
Золото
$3,231.85
Ethereum
$2,400.49