Білий дім: Трамп сьогодні поговорить із путіним, а потім - із Зеленським

У Білому домі підтвердили, що розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним запланована пізніше сьогодні, а після цього американський лідер збирається переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомила під час брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт 19 травня, пише УНН.

Як ви всі знаєте, президент Трамп буде говорити з путіним о 10 годині (17:00 за Києвом - ред.). Він планує зателефонувати Президенту Зеленському, коли цей дзвінок завершиться - сказала Лівітт.

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