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Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню
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Стармер поспілкувався з лідерами США та ЄС напередодні розмови Трампа з путіним: деталі

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Прем'єр Британії обговорив з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини війну в Україні. Йшлося про припинення вогню та санкції проти рф у разі відмови від переговорів.

Стармер поспілкувався з лідерами США та ЄС напередодні розмови Трампа з путіним: деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив війну росії проти України з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Даунінг-стріт, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що розмова відбулася напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним.

Лідери обговорили необхідність безумовного припинення вогню у війні, яку росія розпочала проти свого меншого сусіда більше трьох років тому. Вони також обговорили застосування санкцій, якщо росія не буде серйозно ставитися до припинення вогню та мирних переговорів

- цитує видання спікера.

Також вказується, що переговори відбулися після інтенсивної дипломатії лідерів, яка розпочалася з їхнього візиту до Києва 10 травня, коли великі європейські держави підтримали безумовне 30-денне припинення вогню в Україні. Недільні переговори також підтвердив президент Франції Емманюель Макрон.

Завтра президент путін повинен показати, що він хоче миру, прийнявши 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою

- написав Макрон у соцмережі Х.

Автори додають, що росія, яка повільно, але неухильно просувається на полі бою і стурбована тим, що Україна використає таку паузу для перегрупування та переозброєння, заявила, що їй потрібно чітко визначити умови припинення вогню, перш ніж підписати його.

Нагадаємо

У понеділок, 19 червня, президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Трамп повідомив, що після бесіди планує поговорити з Президентом України Володимиром Зеленським та "різними" союзниками по НАТО.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що в ході переговорів у Стамбулі росія висунула нереалістичні умови для встановлення тривалого припинення вогню.

Стармер: путін тягне час - союзники мають відповісти єдністю та санкціями16.05.25, 12:52 • 2446 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Кейр Стармер
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
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