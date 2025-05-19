Стармер поспілкувався з лідерами США та ЄС напередодні розмови Трампа з путіним: деталі
Київ • УНН
Прем'єр Британії обговорив з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини війну в Україні. Йшлося про припинення вогню та санкції проти рф у разі відмови від переговорів.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив війну росії проти України з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Даунінг-стріт, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що розмова відбулася напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним.
Лідери обговорили необхідність безумовного припинення вогню у війні, яку росія розпочала проти свого меншого сусіда більше трьох років тому. Вони також обговорили застосування санкцій, якщо росія не буде серйозно ставитися до припинення вогню та мирних переговорів
Також вказується, що переговори відбулися після інтенсивної дипломатії лідерів, яка розпочалася з їхнього візиту до Києва 10 травня, коли великі європейські держави підтримали безумовне 30-денне припинення вогню в Україні. Недільні переговори також підтвердив президент Франції Емманюель Макрон.
Завтра президент путін повинен показати, що він хоче миру, прийнявши 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою
Автори додають, що росія, яка повільно, але неухильно просувається на полі бою і стурбована тим, що Україна використає таку паузу для перегрупування та переозброєння, заявила, що їй потрібно чітко визначити умови припинення вогню, перш ніж підписати його.
Нагадаємо
У понеділок, 19 червня, президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Трамп повідомив, що після бесіди планує поговорити з Президентом України Володимиром Зеленським та "різними" союзниками по НАТО.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що в ході переговорів у Стамбулі росія висунула нереалістичні умови для встановлення тривалого припинення вогню.
Стармер: путін тягне час - союзники мають відповісти єдністю та санкціями16.05.25, 12:52 • 2446 переглядiв