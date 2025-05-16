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ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн
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Стармер: путін тягне час - союзники мають відповісти єдністю та санкціями

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Прем'єр Британії заявив, що поведінка путіна свідчить про його незацікавленість у мирі. Союзники продовжать працювати над припиненням вогню та новими санкціями проти росії.

Стармер: путін тягне час - союзники мають відповісти єдністю та санкціями

Поведінка путіна свідчить про його незацікавленість у досягненні миру в Україні. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час брифінгу, передає УНН.

Деталі 

Про це він, зокрема зазначив, відповідаючи журналістам на питання щодо того, що на сьогодні союзники можуть зробити відповідаючи на дії рф. 

Я думаю, що те, що ми бачили вчора і сьогодні, ще більше доводить, що путін несерйозно ставиться до миру. Він тягне час. Тому я думаю, що дуже важливо, щоб у нас була абсолютна єдність з нашими союзниками

 - зазначив Стармер.

Він також зазначив, що сьогодні союзники продовжать спільну роботу над тим, щоб чітко заявити про необхідність припинення вогню. Водночас, якщо цього не станеться, за його словами, країни діятимуть разом у питанні запровадження нових санкцій проти росії.

Нагадаємо 

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС працює над новим пакетом санкцій проти росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи та подальшу агресивну поведінку. 

Аліна Волянська

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