Стармер: путин тянет время — союзники должны ответить единством и санкциями

Поведение путина свидетельствует о его незаинтересованности в достижении мира в Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время брифинга, передает УНН.

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Об этом он, в частности отметил, отвечая журналистам на вопрос о том, что на сегодня союзники могут сделать, отвечая на действия рф.

Я думаю, что то, что мы видели вчера и сегодня, еще больше доказывает, что путин несерьезно относится к миру. Он тянет время. Поэтому я думаю, что очень важно, чтобы у нас было абсолютное единство с нашими союзниками - отметил Стармер.

Он также отметил, что сегодня союзники продолжат совместную работу над тем, чтобы четко заявить о необходимости прекращения огня. В то же время, если этого не произойдет, по его словам, страны будут действовать вместе в вопросе введения новых санкций против россии.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС работает над новым пакетом санкций против россии в ответ на ее срыв мирной инициативы и дальнейшее агрессивное поведение.