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ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн
09:33 • 6646 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

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ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 6338 перегляди

Єврокомісія готує новий пакет санкцій проти росії через зрив мирної ініціативи. Під прицілом "Північний потік", тіньовий флот і фінансовий сектор.

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

Європейська комісія працює над новим пакетом санкцій проти росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи та подальшу агресивну поведінку. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

"Він (путін,-ред.) закликав до припинення вогню під час святкування річниці 9 травня, яке він сам ніколи не поважав і не поважає. Потім Україна закликала до припинення вогню за підтримки Європейського Союзу та Сполучених Штатів, але президент путін відкинув цю пропозицію. І, нарешті, президент путін запропонував зустріч безпосередньо між Україною та росією в Туреччині. Президент Зеленський був готовий до зустрічі, але президент путін так і не з'явився. І це свідчить про його справжні переконання, тому ми будемо посилювати тиск", - зазначила президент Єврокомісії.

"Ми працюємо над новим пакетом санкцій, санкцій, які включають санкції проти "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2", але також включають більше суден тіньового флоту і зниження верхньої межі ціни на нафту. І, нарешті, більше фінансових санкцій проти російського фінансового сектору, тому що ми хочемо миру, і ми повинні посилювати тиск", - зазначила вона.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій проти росії буде ухвалений на засіданні Ради ЄС у Брюсселі 20 травня. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
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