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ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен
09:33 • 5900 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

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ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 4718 просмотра

Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против россии из-за срыва мирной инициативы. Под прицелом "Северный поток", теневой флот и финансовый сектор.

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

Европейская комиссия работает над новым пакетом санкций против россии в ответ на ее срыв мирной инициативы и дальнейшее агрессивное поведение. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Он (путин,-ред.) призвал к прекращению огня во время празднования годовщины 9 мая, которое он сам никогда не уважал и не уважает. Затем Украина призвала к прекращению огня при поддержке Европейского Союза и Соединенных Штатов, но президент путин отверг это предложение. И, наконец, президент путин предложил встречу непосредственно между Украиной и россией в Турции. Президент Зеленский был готов к встрече, но президент путин так и не появился. И это свидетельствует о его истинных убеждениях, поэтому мы будем усиливать давление", - отметила президент Еврокомиссии.

"Мы работаем над новым пакетом санкций, санкций, которые включают санкции против "Северного потока-1" и "Северного потока-2", но также включают больше судов теневого флота и снижение верхней границы цены на нефть. И, наконец, больше финансовых санкций против российского финансового сектора, потому что мы хотим мира, и мы должны усиливать давление", - отметила она.

Напомним

Ранее УНН сообщал, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций против россии будет принят на заседании Совета ЕС в Брюсселе 20 мая. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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Северный поток
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Германия
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