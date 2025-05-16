Канцлер Німеччини повідомив, коли ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти росії
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про ухвалення нового пакета санкцій проти росії на засіданні Ради ЄС 20 травня. Санкції стосуватимуться енергетичного та банківського секторів.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій проти росії буде ухвалений на засіданні Ради ЄС у Брюсселі 20 травня. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку німецького політика у соціальній мережі Х (Twitter).
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У четвер, 15 травня, Фрідріх Мерц опублікував у своєму Х-акаунті допис, в якому назвав "великою поступкою" те, що президент України Володимир Зеленський поїхав на переговори до Стамбула.
Водночас, за словами Мерца, правитель кремля володимир путін, не поїхавши в Туреччину, "поставив себе в незручне становище".
У підсумку канцлер Німеччини повідомив, що новий пакет санкцій проти росії готовий до ухвалення.
Новий пакет санкцій готовий. Ми ухвалимо його у Брюсселі у вівторок
Нагадаємо, Канцлер Німеччини заявив, що готуються нові санкції проти росії в енергетичному та банківському секторах. Також розглядається можливість конфіскації заморожених російських активів.
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