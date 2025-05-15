Мерц пояснив, чому більше не коментує постачання Taurus та іншого озброєння Україні
Київ • УНН
Канцлер Німеччини заявив, що відкриті дискусії про зброю грають на руку путіну. Німеччина продовжить надавати військову підтримку, але без зайвого розголосу.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не буде більше публічно коментувати можливе постачання ракет Taurus або інших систем озброєння Україні. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню ZEIT, пише УНН.
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Відповідаючи на запитання про зміну позиції щодо публічного обговорення постачання озброєння, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив: "Я згоден з міністром оборони і віце канцлером у тому, що ми більше не хочемо вести відкриті дискусії про зброю. Не йдеться про небажання більше інформувати німецьку громадськість. Цими обговореннями ми тільки граємо на руку путіну і постачаємо йому цінну інформацію. Ми виконаємо свої зобов'язання і надамо необхідну військову підтримку".
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що віцепрезидент Бундестагу, політик від партії "зелених", Омід Нуріпур очікує, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сприятиме постачанню Taurus Україні. Уряд Німеччини став обережнішим у питанні постачання зброї, прагнучи менше обговорювати деталі.