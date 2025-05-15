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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
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Мерц пояснив, чому більше не коментує постачання Taurus та іншого озброєння Україні

Київ • УНН

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Канцлер Німеччини заявив, що відкриті дискусії про зброю грають на руку путіну. Німеччина продовжить надавати військову підтримку, але без зайвого розголосу.

Мерц пояснив, чому більше не коментує постачання Taurus та іншого озброєння Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не буде більше публічно коментувати можливе постачання ракет Taurus або інших систем озброєння Україні. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню ZEIT, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання про зміну позиції щодо публічного обговорення постачання озброєння, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив: "Я згоден з міністром оборони і віце канцлером у тому, що ми більше не хочемо вести відкриті дискусії про зброю. Не йдеться про небажання більше інформувати німецьку громадськість. Цими обговореннями ми тільки граємо на руку путіну і постачаємо йому цінну інформацію. Ми виконаємо свої зобов'язання і надамо необхідну військову підтримку".

Нагадаємо 

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент Бундестагу, політик від партії "зелених", Омід Нуріпур очікує, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сприятиме постачанню Taurus Україні. Уряд Німеччини став обережнішим у питанні постачання зброї, прагнучи менше обговорювати деталі.

Аліна Волянська

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