Мерц объяснил, почему больше не комментирует поставки Taurus и другого вооружения Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не будет больше публично комментировать возможные поставки ракет Taurus или других систем вооружения Украине. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию ZEIT, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос об изменении позиции по поводу публичного обсуждения поставок вооружения, канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил: "Я согласен с министром обороны и вице-канцлером в том, что мы больше не хотим вести открытые дискуссии об оружии. Речь не идет о нежелании больше информировать немецкую общественность. Этими обсуждениями мы только играем на руку путину и поставляем ему ценную информацию. Мы выполним свои обязательства и окажем необходимую военную поддержку".

Напомним

Ранее сообщалось, что вице-президент Бундестага, политик от партии "зеленых", Омид Нурипур ожидает, что канцлер Германии Фридрих Мерц будет способствовать поставкам Taurus Украине. Правительство Германии стало осторожнее в вопросе поставок оружия, стремясь меньше обсуждать детали.