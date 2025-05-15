Мерц объяснил, почему больше не комментирует поставки Taurus и другого вооружения Украине
Киев • УНН
Канцлер Германии заявил, что открытые дискуссии об оружии играют на руку путину. Германия продолжит оказывать военную поддержку, но без лишней огласки.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не будет больше публично комментировать возможные поставки ракет Taurus или других систем вооружения Украине. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию ZEIT, пишет УНН.
Детали
Отвечая на вопрос об изменении позиции по поводу публичного обсуждения поставок вооружения, канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил: "Я согласен с министром обороны и вице-канцлером в том, что мы больше не хотим вести открытые дискуссии об оружии. Речь не идет о нежелании больше информировать немецкую общественность. Этими обсуждениями мы только играем на руку путину и поставляем ему ценную информацию. Мы выполним свои обязательства и окажем необходимую военную поддержку".
Напомним
Ранее сообщалось, что вице-президент Бундестага, политик от партии "зеленых", Омид Нурипур ожидает, что канцлер Германии Фридрих Мерц будет способствовать поставкам Taurus Украине. Правительство Германии стало осторожнее в вопросе поставок оружия, стремясь меньше обсуждать детали.