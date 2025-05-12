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Віцепрезидент Бундестагу очікує від Мерца розчищення шляху для поставок Taurus Україні

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Омід Нуріпур очікує, що Фрідріх Мерц сприятиме постачанню Taurus Україні. Уряд Німеччини став обережнішим у питанні постачання зброї, прагнучи менше обговорювати деталі.

Віцепрезидент Бундестагу очікує від Мерца розчищення шляху для поставок Taurus Україні

Віцепрезидент Бундестагу, політик від партії "зелених", Омід Нуріпур очікує, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розчистить шлях для поставок Taurus Україні, повідомляє n-tv, пише УНН.

Деталі

"Фрідріх Мерц проголосував своїм іменем, щоб забезпечити якнайшвидше постачання Taurus, - заявив віцепрезидент Бундестагу Німеччини в ефірі RTL/ntv Frühstart. - І швидко забути про це після присяги було б не дуже гарною ідеєю. Я сподіваюся, що нам скоро вдасться допомогти Україні в тому, чого вона потребує".

Нуріпур вказав: "Системи озброєнь потрібні Україні. На кону стоять людські життя, і ми намагаємося їх захистити. Відповідно, про це неодноразово поіменно просили не лише "Зелені", а й ХДС і ХСС", - сказав Нуріпур.

Доповнення

Тим часом уряд Німеччини стає дедалі обережнішим у питаннях постачання певних систем озброєння в Україну. Мерц хоче тримати дебати про постачання зброї подалі від громадськості, заявив канцлер під час свого візиту до Києва на вихідних, зазначає видання.

Це підтвердив і речник уряду ФРН Штефан Корнеліус у понеділок. Як повідомляє tagesschau, уряд Німеччини має намір звітувати про поставки німецької зброї в Україну менш детально, ніж раніше. Корнеліус зіслався на бажання канцлера "менше обговорювати окремі системи зброї". "Ми не будемо далі коментувати" будь-які плани доставки крилатих ракет Taurus, сказав новий речник федерального уряду Німеччини. Він зазначив, що інші європейські уряди також вирішують це подібним чином.

Більшу стриманість Міноборони ФРН пояснило тактичними причинами. Має продовжувати надходити інформація про те, "яку зброю та боєприпаси ми постачаємо", сказав речник. Підхід, як вказано, відрізняється щодо таких деталей, як кількість одиниць певних керованих ракет. Ця інформація "не настільки важлива для суспільства", але "російський агресор може зробити з неї висновки", додав речник.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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