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Вице-президент Бундестага ожидает от Мерца расчистки пути для поставок Taurus Украине

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Омид Нурипур ожидает, что Фридрих Мерц будет способствовать поставкам Taurus Украине. Правительство Германии стало более осторожным в вопросе поставок оружия, стремясь меньше обсуждать детали.

Вице-президент Бундестага ожидает от Мерца расчистки пути для поставок Taurus Украине

Вице-президент Бундестага, политик от партии "зеленых", Омид Нурипур ожидает, что канцлер Германии Фридрих Мерц расчистит путь для поставок Taurus Украине, сообщает n-tv, пишет УНН.

Детали

"Фридрих Мерц проголосовал своим именем, чтобы обеспечить скорейшую поставку Taurus, - заявил вице-президент Бундестага Германии в эфире RTL/ntv Frühstart. - И быстро забыть об этом после присяги было бы не очень хорошей идеей. Я надеюсь, что нам скоро удастся помочь Украине в том, в чем она нуждается".

Нурипур указал: "Системы вооружений нужны Украине. На кону стоят человеческие жизни, и мы пытаемся их защитить. Соответственно, об этом неоднократно поименно просили не только "Зеленые", но и ХДС и ХСС", - сказал Нурипур.

Дополнение

Тем временем правительство Германии становится все более осторожным в вопросах поставки определенных систем вооружения в Украину. Мерц хочет держать дебаты о поставках оружия подальше от общественности, заявил канцлер во время своего визита в Киев на выходных, отмечает издание.

Это подтвердил и спикер правительства ФРГ Штефан Корнелиус в понедельник. Как сообщает tagesschau, правительство Германии намерено отчитываться о поставках немецкого оружия в Украину менее подробно, чем раньше. Корнелиус сослался на желание канцлера "меньше обсуждать отдельные системы оружия". "Мы не будем дальше комментировать" любые планы доставки крылатых ракет Taurus, сказал новый спикер федерального правительства Германии. Он отметил, что другие европейские правительства также решают это подобным образом.

Большую сдержанность Минобороны ФРГ объяснило тактическими причинами. Должна продолжать поступать информация о том, "какое оружие и боеприпасы мы поставляем", сказал спикер. Подход, как указано, отличается в отношении таких деталей, как количество единиц определенных управляемых ракет. Эта информация "не настолько важна для общества", но "российский агрессор может сделать из нее выводы", добавил спикер.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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