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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

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Канцлер Німеччини окреслив санкційні кроки проти рф за відмову припинити вогонь

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Канцлер Німеччини заявив, що готуються нові санкції проти росії в енергетичному та банківському секторах. Також розглядається можливість конфіскації заморожених російських активів.

Канцлер Німеччини окреслив санкційні кроки проти рф за відмову припинити вогонь

Німеччина разом із європейськими партнерами готує нові санкції проти росії у відповідь на її відмову від встановлення припинення вогню в Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю Zeit, пише УНН.

Деталі

На запитання, якими мають бути нові заходи у відповідь на відмову росії від припинення вогню, Мерц відповів:

Ми, глави держав і урядів, згодні з тим, що зараз ми маємо вичерпати всі можливості. Йдеться про подальші санкції в енергетичному секторі, у банківському секторі, а також про подальші кроки щодо активів і санкцій проти фізичних осіб. Зараз ми працюємо над цим із нашими європейськими партнерами

Також він зазначив, що розглядається можливість конфіскації заморожених російських активів, хоч і визнав, що такий крок може нести ризики для фінансової стабільності ЄС:

Якщо є спосіб мобілізувати ці кошти на законній основі — ми це зробимо

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню з 12 травня, і що він особисто чекатиме главу кремля володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Перед цим Зеленський і лідери кількох країн НАТО поговорили з президентом США Дональдом Трампом по телефону і наголосили, що готові до безумовного 30-денного припинення вогню з понеділка.

Під час 15-хвилинної розмови Зеленський і лідери НАТО сказали Трампу, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова почати прямі мирні переговори з росією.

Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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