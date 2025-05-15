Канцлер Німеччини окреслив санкційні кроки проти рф за відмову припинити вогонь

Німеччина разом із європейськими партнерами готує нові санкції проти росії у відповідь на її відмову від встановлення припинення вогню в Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю Zeit, пише УНН.

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На запитання, якими мають бути нові заходи у відповідь на відмову росії від припинення вогню, Мерц відповів:

Ми, глави держав і урядів, згодні з тим, що зараз ми маємо вичерпати всі можливості. Йдеться про подальші санкції в енергетичному секторі, у банківському секторі, а також про подальші кроки щодо активів і санкцій проти фізичних осіб. Зараз ми працюємо над цим із нашими європейськими партнерами

Також він зазначив, що розглядається можливість конфіскації заморожених російських активів, хоч і визнав, що такий крок може нести ризики для фінансової стабільності ЄС:

Якщо є спосіб мобілізувати ці кошти на законній основі — ми це зробимо

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню з 12 травня, і що він особисто чекатиме главу кремля володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Перед цим Зеленський і лідери кількох країн НАТО поговорили з президентом США Дональдом Трампом по телефону і наголосили, що готові до безумовного 30-денного припинення вогню з понеділка.

Під час 15-хвилинної розмови Зеленський і лідери НАТО сказали Трампу, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова почати прямі мирні переговори з росією.

Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.