путін запропонував дату і місце для прямих переговорів з Україною та зробив інші заяви: відео виступу

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
10 травня, 14:21 • 11462 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

10 травня, 10:49 • 22856 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

10 травня, 05:58 • 27640 перегляди

Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"

9 травня, 18:38 • 42840 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

9 травня, 18:26 • 68661 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 16:40 • 51416 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Ексклюзив
9 травня, 15:09 • 66954 перегляди

Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

9 травня, 14:28 • 72297 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

9 травня, 13:51 • 63410 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Ексклюзив
9 травня, 11:52 • 65863 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
88%
749мм
Популярнi новини

Ідея створення демілітаризованої зони є "не дуже живою" - Зеленський

10 травня, 14:45 • 5438 перегляди

Новий пакет санкцій готовий: Макрон погрожує росії наслідками у разі відмови від припинення вогню

10 травня, 14:59 • 3252 перегляди

Зеленський про заклик до припинення вогню з понеділка: очікуємо відповідь від рф

10 травня, 15:06 • 5780 перегляди

Мерц запевнив Україну в подальшій підтримці з боку Німеччини та сприянні переговорному процесу

10 травня, 15:14 • 6610 перегляди

У Харкові розслідують побиття чоловіка у ТЦК: відкрито кримінальне провадження

10 травня, 16:53 • 4714 перегляди
Публікації

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 23137 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 132937 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 145525 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 128468 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 189616 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Еммануель Макрон

Володимир Зеленський

Дональд Туск

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Сполучене Королівство

Франція

Реклама
УНН Lite

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 11941 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 68661 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 43623 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

9 травня, 15:21 • 50653 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

9 травня, 14:23 • 59206 перегляди
Актуальне

YouTube

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Rockwell B-1 Lancer

путін запропонував дату і місце для прямих переговорів з Україною та зробив інші заяви: відео виступу

Київ • УНН

 • 962 перегляди

володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Диктатор стверджує, що Київ саботував попередні ініціативи припинення вогню.

путін запропонував дату і місце для прямих переговорів з Україною та зробив інші заяви: відео виступу

москва пропонує відновити мирні переговори з Україною 15 травня у Стамбулі. росія ніколи не відмовлялася від діалогу з українською владою. Про це заявив кремлівський диктатор володимир путін на прес-конференції у кремлі. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал кремля, ТАСС.

Деталі

На прес-конференції у кремлі у ніч проти 11 травня диктатор володимир путін заявив журналістам, що "росія неодноразово виступала з ініціативою з припинення вогню, але Київ порушував мораторій на удари по енергетичних об'єктах, не дотримувалося і Великодне перемир'я. 

За словами кремлівського диктатора, Київ взагалі не відгукнувся на запропоноване рф перемир'я до Дня Перемоги і майже одразу розпочав масштабні атаки.

Головне із заяв путіна про ініціативи щодо припинення вогню:

▪️ рф неодноразово виступала з ініціативами щодо припинення вогню, але вони саботувалися Києвом;

▪ Київ багаторазово порушував 30-денний мораторій на удари по енергооб'єктах;

▪ росія передавала колегам на Заході позицію щодо перемир'я на День Перемоги;

▪️ рф не виключала продовження триденного травневого перемир'я залежно від реакції Києва;

▪️ ЗСУ 5 тисяч разів порушили Великоднє перемир'я;

▪️ Київ у дні перемир'я зробив 5 спроб нападу на кордон росії у Курській та Білгородській областях та атаки в інших районах спецоперації;

▪️ росія відбила всі атаки України під час триденного перемир'я;

▪ ЗСУ зазнали дуже великих втрат, коли російська армія відбивала їхні атаки під час перемир'я до Дня Перемоги.

Він також вперше публічно назвав повномасштабне вторгнення в Україну війною.

Зараз ідуть бойові дії, війна. А ми пропонуємо відновити переговори

- сказав президент рф.

Під час свого виступу володимир утін жодного разу не згадав про ініціативу "Коаліції охочих" щодо 30-денного припинення вогню, яке має початися 12 травня.  

У підсумку, володимир путін запропонував відновити мирні переговори з Україною вже наступного тижня, у четвер, 15 травня у Стамбулі, Він уточнив, що це переговори, які були припинені у 2022 році.

Нагадаємо

У ніч проти неділі, 11 травня президент рф володимир путін виступив у кремлі з прес-конференцією.

Напередодні, у суботу, 10 травня, речник путіна пєсков заявив, що росія "обіцяє подумати" над пропозицією України щодо 30-денного перемир’я.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що диктатор рф володимир путін під час візиту до москви лідера КНР Сі Цзіньпіна озвучив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, сподіваючись на досягнення справедливої ​​та міцної мирної угоди. 

Президент України заявив, що у разі відмови росії від припинення вогню, мають бути застосовані санкції. Також триває підготовка 17 пакету санкцій проти рф за участі багатьох країн.

Кіт Келлог підтвердив, що США посилять тиск на росію, якщо путін не погодиться на 30-денне перемир'я. Україна, США та Європа висунули 22 умови для припинення вогню.

Лідери Франції, Німеччини, Польщі, Британії та України ухвалили заяву щодо необхідності перемир'я10.05.25, 21:48 • 1760 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Франція
Стамбул
Сполучене Королівство
Європа
Німеччина
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати
Україна
Київ
Польща
Brent
$63.84
Bitcoin
$104,748.30
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,583.94