путін запропонував дату і місце для прямих переговорів з Україною та зробив інші заяви: відео виступу

москва пропонує відновити мирні переговори з Україною 15 травня у Стамбулі. росія ніколи не відмовлялася від діалогу з українською владою. Про це заявив кремлівський диктатор володимир путін на прес-конференції у кремлі. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал кремля, ТАСС.

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На прес-конференції у кремлі у ніч проти 11 травня диктатор володимир путін заявив журналістам, що "росія неодноразово виступала з ініціативою з припинення вогню, але Київ порушував мораторій на удари по енергетичних об'єктах, не дотримувалося і Великодне перемир'я.

За словами кремлівського диктатора, Київ взагалі не відгукнувся на запропоноване рф перемир'я до Дня Перемоги і майже одразу розпочав масштабні атаки.

Головне із заяв путіна про ініціативи щодо припинення вогню:

▪️ рф неодноразово виступала з ініціативами щодо припинення вогню, але вони саботувалися Києвом;

▪ Київ багаторазово порушував 30-денний мораторій на удари по енергооб'єктах;

▪ росія передавала колегам на Заході позицію щодо перемир'я на День Перемоги;

▪️ рф не виключала продовження триденного травневого перемир'я залежно від реакції Києва;

▪️ ЗСУ 5 тисяч разів порушили Великоднє перемир'я;

▪️ Київ у дні перемир'я зробив 5 спроб нападу на кордон росії у Курській та Білгородській областях та атаки в інших районах спецоперації;

▪️ росія відбила всі атаки України під час триденного перемир'я;

▪ ЗСУ зазнали дуже великих втрат, коли російська армія відбивала їхні атаки під час перемир'я до Дня Перемоги.

Він також вперше публічно назвав повномасштабне вторгнення в Україну війною.

Зараз ідуть бойові дії, війна. А ми пропонуємо відновити переговори - сказав президент рф.

Під час свого виступу володимир утін жодного разу не згадав про ініціативу "Коаліції охочих" щодо 30-денного припинення вогню, яке має початися 12 травня.

У підсумку, володимир путін запропонував відновити мирні переговори з Україною вже наступного тижня, у четвер, 15 травня у Стамбулі, Він уточнив, що це переговори, які були припинені у 2022 році.

Нагадаємо

У ніч проти неділі, 11 травня президент рф володимир путін виступив у кремлі з прес-конференцією.

Напередодні, у суботу, 10 травня, речник путіна пєсков заявив, що росія "обіцяє подумати" над пропозицією України щодо 30-денного перемир’я.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що диктатор рф володимир путін під час візиту до москви лідера КНР Сі Цзіньпіна озвучив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, сподіваючись на досягнення справедливої ​​та міцної мирної угоди.

Президент України заявив, що у разі відмови росії від припинення вогню, мають бути застосовані санкції. Також триває підготовка 17 пакету санкцій проти рф за участі багатьох країн.

Кіт Келлог підтвердив, що США посилять тиск на росію, якщо путін не погодиться на 30-денне перемир'я. Україна, США та Європа висунули 22 умови для припинення вогню.

Лідери Франції, Німеччини, Польщі, Британії та України ухвалили заяву щодо необхідності перемир'я