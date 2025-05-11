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Путин предложил дату и место для прямых переговоров с Украиной и сделал другие заявления: видео выступления

Киев • УНН

 • 648 просмотра

владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Диктатор утверждает, что Киев саботировал предыдущие инициативы прекращения огня.

Путин предложил дату и место для прямых переговоров с Украиной и сделал другие заявления: видео выступления

москва предлагает возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. россия никогда не отказывалась от диалога с украинскими властями. Об этом заявил кремлевский диктатор владимир путин на пресс-конференции в кремле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал кремля, ТАСС.

Детали

На пресс-конференции в кремле в ночь на 11 мая диктатор владимир путин заявил журналистам, что "россия неоднократно выступала с инициативой по прекращению огня, но Киев нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам, не соблюдалось и Пасхальное перемирие. 

По словам кремлевского диктатора, Киев вообще не откликнулся на предложенное рф перемирие ко Дню Победы и почти сразу начал масштабные атаки.

Главное из заявлений путина об инициативах по прекращению огня:

▪️ рф неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они саботировались Киевом;

▪ Киев многократно нарушал 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам;

▪ россия передавала коллегам на Западе позицию по перемирию на День Победы;

▪️ рф не исключала продления трехдневного майского перемирия в зависимости от реакции Киева;

▪️ ВСУ 5 тысяч раз нарушили Пасхальное перемирие;

▪️ Киев в дни перемирия предпринял 5 попыток нападения на границу россии в Курской и Белгородской областях и атаки в других районах спецоперации;

▪️ россия отразила все атаки Украины во время трехдневного перемирия;

▪ ВСУ понесли очень большие потери, когда российская армия отражала их атаки во время перемирия ко Дню Победы.

Он также впервые публично назвал полномасштабное вторжение в Украину войной.

Сейчас идут боевые деяния, война. А мы предлагаем возобновить переговоры

- сказал президент рф.

Во время своего выступления Владимир Утин ни разу не упомянул об инициативе "Коалиции желающих" по поводу 30-дневного прекращения огня, которое должно начаться 12 мая.

В итоге, владимир путин предложил возобновить мирные переговоры с Украиной уже на следующей неделе, в четверг, 15 мая в Стамбуле. Он уточнил, что это те переговоры, которые были прекращены в 2022 году.

Напомним

В ночь на воскресенье, 11 мая президент рф владимир путин выступил в кремле с пресс-конференцией.

Накануне, в субботу, 10 мая, спикер путина песков заявил, что россия "обещает подумать" над предложением Украины о 30-дневном перемирии.

Министр иностранных дел Китая Ван Ї заявил, что диктатор рф владимир путин во время визита в москву лидера КНР Си Цзиньпина озвучил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения. 

Президент Украины заявил, что в случае отказа россии от прекращения огня, должны быть применены санкции. Также продолжается подготовка 17 пакета санкций против рф с участием многих стран.

Кит Келлог подтвердил, что США усилят давление на россию, если путин не согласится на 30-дневное перемирие. Украина, США и Европа выдвинули 22 условия для прекращения огня.

Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины приняли заявление о необходимости перемирия10.05.25, 21:48 • 1680 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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