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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
14:21 • 6446 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

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росія "обіцяє подумати": пєсков висловився про пропозицію України щодо перемир'я на 30 днів

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Речник путіна пєсков заявив, що росія "обіцяє подумати" над пропозицією України щодо 30-денного перемир’я

росія "обіцяє подумати": пєсков висловився про пропозицію України щодо перемир'я на 30 днів

росія "подумає" над пропозицією України щодо 30-денного перемир’я. Про це в інтерв’ю CNN заявив речник володимира путіна дмитро пєсков, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання кореспондента, пєсков зазначив, що "росія має власну позицію, але відкрита до діалогу".

Ми цінуємо зусилля посередництва з боку адміністрації Дональда Трампа Але намагатися тиснути на нас — марно

— заявив речник путіна коментуючи можливе запровадження нових санкцій за відмову від припинення вогню.

Водночас, російська сторона нібито не отримала від України відповіді щодо початку переговорів.

Президент путін раніше заявив, що російська сторона готова до початку переговорів без попередніх умов, реакції України на це не було озвучено, тому і ситуація залишається в цьому плані суперечливою

– сказав пєсков.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявляв, що з понеділка, 12 травня має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Він зазначив, що забезпечити моніторинг безумовного припинення вогню, цілком можливо у координації з США.

Перед цим очільник МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що якщо російський диктатор володимир путін не повернеться на шлях миру й не погодиться на повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, то разом із США Україні буде посилена військова допомога, проти росії посилять санкції.

Також Володимир Зеленський заявив про очікування відповіді від росії щодо припинення вогню на 30 днів, починаючи з 12 травня.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Кейр Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
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