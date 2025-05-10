россия "обещает подумать": песков высказался о предложении Украины о перемирии на 30 дней
Киев • УНН
Пресс-секретарь путина песков заявил, что россия "обещает подумать" над предложением Украины о 30-дневном перемирии
россия "подумает" над предложением Украины о 30-дневном перемирии. Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос корреспондента, песков отметил, что "россия имеет собственную позицию, но открыта к диалогу".
Мы ценим усилия посредничества со стороны администрации Дональда Трампа Но пытаться давить на нас — бесполезно
В то же время, российская сторона якобы не получила от Украины ответа о начале переговоров.
Президент путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции Украины на это не было озвучено, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявлял, что с понедельника, 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней. Он отметил, что обеспечить мониторинг безусловного прекращения огня, вполне возможно в координации с США.
Перед этим глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом по мирным усилиям. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что если российский диктатор владимир путин не вернется на путь мира и не согласится на полное прекращение огня как минимум на 30 дней, то вместе с США Украине будет усилена военная помощь, против россии усилят санкции.
Также Владимир Зеленский заявил об ожидании ответа от россии о прекращении огня на 30 дней, начиная с 12 мая.