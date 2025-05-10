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россия "обещает подумать": песков высказался о предложении Украины о перемирии на 30 дней

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Пресс-секретарь путина песков заявил, что россия "обещает подумать" над предложением Украины о 30-дневном перемирии

россия "обещает подумать": песков высказался о предложении Украины о перемирии на 30 дней

россия "подумает" над предложением Украины о 30-дневном перемирии. Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос корреспондента, песков отметил, что "россия имеет собственную позицию, но открыта к диалогу".

Мы ценим усилия посредничества со стороны администрации Дональда Трампа Но пытаться давить на нас — бесполезно

— заявил пресс-секретарь путина комментируя возможное введение новых санкций за отказ от прекращения огня.

В то же время, российская сторона якобы не получила от Украины ответа о начале переговоров.

Президент путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции Украины на это не было озвучено, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой

– сказал песков.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявлял, что с понедельника, 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней. Он отметил, что обеспечить мониторинг безусловного прекращения огня, вполне возможно в координации с США.

Перед этим глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом по мирным усилиям. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что если российский диктатор владимир путин не вернется на путь мира и не согласится на полное прекращение огня как минимум на 30 дней, то вместе с США Украине будет усилена военная помощь, против россии усилят санкции.

Также Владимир Зеленский заявил об ожидании ответа от россии о прекращении огня на 30 дней, начиная с 12 мая.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
Андрей Сибига
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Дональд Туск
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