Якщо путін не повернеться на шлях миру, ми з Трампом посилимо військову допомогу Україні – Стармер
Київ • УНН
Кір Стармер заявив, якщо путін не припинить вогонь на 30 днів, Україна отримає посилену військову допомогу, а проти росії введуть жорсткі санкції. Лідери "Коаліції охочих" вимагають миру без умов.
Якщо російський диктатор володимир путін не повернеться на шлях миру й не погодиться на повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, то разом із США Україні буде посилена військова допомога, проти росії посилять санкції. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Ми тут разом з США звертаємося до путіна відкрито, якщо ви серйозно думаєте про мир, то саме зараз шанс це продемонструвати. Йдеться наголошую про безумовне 30-ти денне припинення вогню із негайним початком переговорів після досягнення припинення вогню
Він наголосив, що йдеться про те, що з боку рф немає бути додаткових умов та затримок.
путін хоче умов, він замість припинення вогню організував військовий парад, він ще раз кидає виклик. Він відмовляється попри наші численні заклики…Всі лідери "Коаліції охочих" з якими ми тільки, що спілкувалися виступили за негайне припинення вогню без будь-яких умов. Якщо він (путін – ред.) не повернеться на шлях миру, ми відповімо. Разом з президентом Трампом ми посилимо санкції, посилимо нашу допомогу оборонній потузі України, щоб примусити рф сісти за стіл переговорів. Саме це ми обговорювали сьогодні
Зеленський про припинення вогню: забезпечити моніторинг цілком можливо у координації з США10.05.25, 15:50 • 628 переглядiв
Доповнення
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.