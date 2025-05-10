Если путин не вернется на путь мира, мы с Трампом усилим военную помощь Украине – Стармер

Если российский диктатор владимир путин не вернется на путь мира и не согласится на полное прекращение огня как минимум на 30 дней, то вместе с США Украине будет усилена военная помощь, против россии усилят санкции. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Мы здесь вместе с США обращаемся к путину открыто, если вы серьезно думаете о мире, то именно сейчас шанс это продемонстрировать. Речь идет, подчеркиваю, о безусловном 30-дневном прекращении огня с немедленным началом переговоров после достижения прекращения огня - заявил Стармер.

Он подчеркнул, что речь идет о том, что со стороны рф не должно быть дополнительных условий и задержек.

путин хочет условий, он вместо прекращения огня организовал военный парад, он еще раз бросает вызов. Он отказывается несмотря на наши многочисленные призывы…Все лидеры "Коалиции желающих", с которыми мы только что общались, выступили за немедленное прекращение огня без каких-либо условий. Если он (путин – ред.) не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим санкции, усилим нашу помощь оборонной мощи Украины, чтобы заставить рф сесть за стол переговоров. Именно это мы обсуждали сегодня - сказал Стармер.

Зеленский о прекращении огня: обеспечить мониторинг вполне возможно в координации с США

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.