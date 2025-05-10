Если путин не вернется на путь мира, мы с Трампом усилим военную помощь Украине – Стармер

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом
10:49 • 5014 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

10 мая, 05:58 • 15768 просмотра

Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих"

9 мая, 18:38 • 33050 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 57812 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 47678 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 64774 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 70986 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 63043 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 65682 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

9 мая, 11:44 • 70536 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.4м/с
43%
749мм
Популярные новости

Погода 10 мая: дожди, грозы, мокрый снег и заморозки

10 мая, 04:00 • 3822 просмотра

россия убрала с Черного моря свои ракетоносители - ВМС ВСУ

10 мая, 04:21 • 7064 просмотра

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 14609 просмотра

Чиновника СБУ Лойфа уволили с должности после расследования журналистов

10 мая, 06:33 • 9504 просмотра

После месяца совместного проживания парень украл у девушки 300 тыс. грн и на такси поехал в Одессу

10 мая, 07:44 • 4666 просмотра
публикации

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 14638 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 127019 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 140482 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 123834 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 185305 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Андрей Ермак

Эммануэль Макрон

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

11:35 • 1902 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 57812 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 41392 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 48542 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

9 мая, 14:23 • 57224 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Facebook

Самоходная гаубица CAESAR

Financial Times

Grand Theft Auto

Если путин не вернется на путь мира, мы с Трампом усилим военную помощь Украине – Стармер

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Кир Стармер заявил, если Путин не прекратит огонь на 30 дней, Украина получит усиленную военную помощь, а против России введут жесткие санкции. Лидеры "Коалиции желающих" требуют мира без условий.

Если путин не вернется на путь мира, мы с Трампом усилим военную помощь Украине – Стармер

Если российский диктатор владимир путин не вернется на путь мира и не согласится на полное прекращение огня как минимум на 30 дней, то вместе с США Украине будет усилена военная помощь, против россии усилят санкции. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Мы здесь вместе с США обращаемся к путину открыто, если вы серьезно думаете о мире, то именно сейчас шанс это продемонстрировать. Речь идет, подчеркиваю, о безусловном 30-дневном прекращении огня с немедленным началом переговоров после достижения прекращения огня

- заявил Стармер.

Он подчеркнул, что речь идет о том, что со стороны рф не должно быть дополнительных условий и задержек.

путин хочет условий, он вместо прекращения огня организовал военный парад, он еще раз бросает вызов. Он отказывается несмотря на наши многочисленные призывы…Все лидеры "Коалиции желающих", с которыми мы только что общались, выступили за немедленное прекращение огня без каких-либо условий. Если он (путин – ред.) не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим санкции, усилим нашу помощь оборонной мощи Украины, чтобы заставить рф сесть за стол переговоров. Именно это мы обсуждали сегодня

- сказал Стармер.

Зеленский о прекращении огня: обеспечить мониторинг вполне возможно в координации с США10.05.25, 15:50 • 624 просмотра

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаполитикаНовости Мира
Кир Стармер
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,693.10
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,407.77