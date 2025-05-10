Зеленский о прекращении огня: обеспечить мониторинг вполне возможно в координации с США

Обеспечить мониторинг безусловного прекращения огня, которое должно начаться с 12 мая минимум на 30 дней, вполне возможно в координации с США. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Самый главный результат – это абсолютно четкая, объединенная позиция по следующему – мы договорились, что с понедельника, 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от россии, мы знаем, что нас поддерживают в этом США. Безусловное прекращение огня означает без каких-либо условий. Попытка выдвинуть какие-либо условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим.

В воздухе, на море и на суше. Обеспечить мониторинг прекращения огня вполне возможно в координации с США и это действительно реально. Прекращение огня должно длиться 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии. В течение этого времени работа будет сосредоточена на определении основ безопасности, политических, гуманитарных основ мира - сказал Зеленский.

Дополнение

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом по поводу мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.