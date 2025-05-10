Зеленский о прекращении огня: обеспечить мониторинг вполне возможно в координации с США

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом
10:49 • 4158 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

10 мая, 05:58 • 14512 просмотра

Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих"

9 мая, 18:38 • 32249 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 56845 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 46963 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 64578 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 70802 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 62994 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 65639 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

9 мая, 11:44 • 70433 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4м/с
32%
749мм
Популярные новости

путин поддержал прекращение огня, но Украина не готова – песков о переговорах

10 мая, 03:38 • 17570 просмотра

россия убрала с Черного моря свои ракетоносители - ВМС ВСУ

10 мая, 04:21 • 5984 просмотра

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 13716 просмотра

Чиновника СБУ Лойфа уволили с должности после расследования журналистов

10 мая, 06:33 • 8542 просмотра

После месяца совместного проживания парень украл у девушки 300 тыс. грн и на такси поехал в Одессу

07:44 • 3640 просмотра
публикации

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 13720 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 126532 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 140068 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 123439 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 184948 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Андрей Ермак

Эммануэль Макрон

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

11:35 • 1404 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 56847 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 41222 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 48388 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

9 мая, 14:23 • 57080 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Facebook

Самоходная гаубица CAESAR

Financial Times

Grand Theft Auto

Зеленский о прекращении огня: обеспечить мониторинг вполне возможно в координации с США

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Украина вместе с союзниками требует от россии полного прекращения огня с 12 мая на 30 дней. Мониторинг возможен в координации с США для реального шанса дипломатии.

Зеленский о прекращении огня: обеспечить мониторинг вполне возможно в координации с США

Обеспечить мониторинг безусловного прекращения огня, которое должно начаться с 12 мая минимум на 30 дней, вполне возможно в координации с США. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Самый главный результат – это абсолютно четкая, объединенная позиция по следующему – мы договорились, что с понедельника, 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от россии, мы знаем, что нас поддерживают в этом США. Безусловное прекращение огня означает без каких-либо условий. Попытка выдвинуть какие-либо условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию

- заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим.

В воздухе, на море и на суше. Обеспечить мониторинг прекращения огня вполне возможно в координации с США и это действительно реально. Прекращение огня должно длиться 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии. В течение этого времени работа будет сосредоточена на определении основ безопасности, политических, гуманитарных основ мира

- сказал Зеленский.

Дополнение

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом по поводу мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,693.10
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,407.77